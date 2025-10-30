Συνάντηση Μπελαμί με ΠτΒ: «Θέμα αξιοπρέπειας και ζωής το ζήτημα των αγνοουμένων»

Θέλω να ακούσω και να κατανοήσω για το θέμα των αγνοουμένων, το οποίο δεν είναι ένα συνηθισμένο τεχνικό ή πολιτικό ζήτημα, αλλά έχει να κάνει με την ζωή, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαιοσύνης για πολλές οικογένειες που τους έχουν στερήσει πληροφορίες για τους δικούς τους. Καταλαβαίνω την σοβαρότητα του θέματος, ανέφερε ο Εισηγητής για το ζήτημα προσφύγων- εγκλωβισμένων- αγνοουμένων και παθόντων της Κύπρου και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Φρανσουά Ξαβιέ Μπελαμί.

Σε συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου ο κ. Μπελαμί ευχαρίστησε τον Ευρωβουλευτή ΔΗΣΥ Λουκά Φουρλά που του πρότεινε να ασχοληθεί με το ζήτημα και διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ότι μπορεί για να στηρίξει και να βοηθήσει στο έργο που γίνεται εδώ, σημειώνοντας τις επισκέψεις στο ΕΚ συνδέσμων και από τις δύο πλευρές λέγοντας ότι θα πρέπει να βρεθούν απτές λύσεις ώστε οι οικογένειες να μάθουν πληροφορίες για τ’ αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Το Ευρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις του, όλα τα μέσα για να προσπαθήσει να βοηθήσει και να υποστηρίξει το έργο που γίνεται εδώ από τις κυπριακές αρχές, από τις οικογένειες, από τους συνδέσμους, από όλους τους θεσμούς που εμπλέκονται σε αυτό το έργο», σημείωσε.

Η Πρόεδρος της Βουλής μίλησε για την υποχρέωση της Τουρκίας να επιτρέψει σε επιστήμονες να προχωρήσουν στις εκσκαφές σημειώνοντας παράλληλα την χρονική συγκυρία των συζητήσεων για το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά από τόσο χρόνια υπάρχει ένα έγκλημα εδώ που συνεχίζεται, πρόσθεσε. Ζητούμε τουλάχιστον την ίδια υπευθυνότητα που έχει επιδειχθεί για την Ουκρανία και σε άλλες περιοχές ως προς την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ζητούμε την βοήθειά σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είπε, έχουμε ακόμα 749 αγνοούμενους και οι οικογένειές τους αναμένουν περισσότερο από 5 δεκαετίες να μάθουν τι έγινε. Ο χρόνος δεν είναι προς όφελός μας, πρόσθεσε.

Η κ. Δημητρίου δήλωσε ότι αυτό που τουλάχιστον επιδιώκουμε είναι να επιδειχθεί βούληση για βοήθεια και «δεν μιλούμε μόνο για Ε/κ αγνοούμενους, αλλά και για Τ/κ αγνοούμενους. Και θέλουμε να γίνει κατανοητό ότι η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την ΕΕ όποτε θέλει, αλλά ν’ ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες, όπως και οι άλλες χώρες – μέλη και παρατηρητές. Κι αυτό αφορά και το SAFE».

Οι οικογένειές, είπε, έχουν το δικαίωμα να θάψουν και να θρηνήσουν τους δικούς τους και να έχουν απαντήσεις.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Μπελαμί είπε ότι θέλει ν’ ανταποκριθεί στην ευθύνη και το καθήκον του και ως προς το πρόγραμμα SAFE συμφώνησε ότι «δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Η κ. Δημητρίου εξήγησε ότι η 29η Οκτωβρίου είναι η Ημέρα των Αγνοουμένων για την Κύπρο επειδή ήταν η τελευταία ημέρα που υπήρξε ανταλλαγή αγνοουμένων ενώ υπάρχει ακόμη ένας μακρύς κατάλογος και οι οικογένειες αναμένουν να μάθουν για τους αγνοούμενους συγγενείς τους. Ξέρω για τον αγώνα που δίνετε γιατί είναι ένα θέμα δικαιοσύνης και νομιμότητας και γι αυτό είναι πλεονέκτημα το ότι σας έχουμε εδώ στην Κύπρο αυτή τη χρονική συγκυρία, είπε.

Ευχαρίστησε τον Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά που συνοδεύει τον κ. Μπελαμί.

5 Ε/κ

Η Αννίτα Δημητρίου έθεσε στον και το θέμα των 5 Ε/κ που συνεχίζουν να βρίσκονται στα κατεχόμενα για περισσότερο από 3 μήνες, λέγοντας ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι όμηροι και υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέφερε ευχαριστώντας το ΕΚ για το ψήφισμα που ενέκρινε για το θέμα αυτό. «Αλλά κανείς δεν νοιάζεται. Για το πότε θα αφεθούν ελεύθεροι και μετά από ποιες κατηγορίες», είπε.

«Αυτές οι παράνομες ενέργειες και οι τακτικισμοί δεν βοηθούν καθόλου στην επανέναρξη των συνομιλιών», σημείωσε, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιεί δικαιολογίες για να αποφύγει στο συμφωνημένο πλαίσιο για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Ο κ. Μπελαμί είπε ότι χάρη στη δυνατή φωνή των Κυπρίων στις Βρυξέλλες έγινε κατανοητό ότι δεν μπορούν να υπάρχουν απειλές εναντίον μιας χώρας μέλους και των πολιτών της.

Θεωρώ, σημείωσε, «ότι είναι πολύ σημαντικό τώρα να αναλάβουμε συλλογικά δράση για να κατορθώσουμε την απελευθέρωση αυτών των ομήρων».

Πηγή: ΚΥΠΕ