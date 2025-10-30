Έρχιουρμαν για τις πρώτες 10 ημέρες: Επανήλθε το Κυπριακό στην ατζέντα των ΜΜΕ σε Κύπρο και Τουρκία

Σε γραπτή δήλωση που δημοσιεύθηκε 10 ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές, ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του κυπριακού ζητήματος στην ημερήσια διάταξη μετά την εκλογική διαδικασία.

Ο Έρχιουρμαν δήλωσε ότι η αναθέρμανση της συζήτησης για το κυπριακό ζήτημα, τόσο στα ΜΜΕ στην ε/κ κοινότητα και στην Τουρκία όσο και διεθνώς, επέτρεψε στις φωνές των Τουρκοκυπρίων να ακουστούν ευρύτερα.

«Φυσικά», σημείωσε, «υπάρχουν λάθη, ανακρίβειες, προκαταλήψεις, ακόμη και ψέματα σε ορισμένα δημοσιεύματα. Αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να συζητηθεί ξανά το κυπριακό πρόβλημα. Θα διαχειριστούμε σωστά τη διαδικασία, θα διορθώσουμε τα λάθη και θα σπάσουμε τις προκαταλήψεις», δήλωσε ο Έρχιουρμαν, τονίζοντας ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί με ψυχραιμία, υπομονή και αποφασιστικότητα.

Ακολούθως είπε ότι η δημιουργία αντιπαράθεσης μέσω των ΜΜΕ δεν είναι στο στυλ του, προσθέτοντας ότι υιοθετεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη σε λύσεις και πως δεν θα εμπλακεί σε «παιχνίδια επίρριψης ευθυνών».

Δηλώνοντας ότι οι αρχές και η πολιτική στάση που εξέθεσε πριν από τις εκλογές δεν έχουν αλλάξει, ο Έρχιουρμαν είπε: «Αυτό απαιτεί η δημοκρατία».

Στη δήλωσή του, ο Έρχιουρμαν δήλωσε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην τ/κ κοινότητα. «Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι το μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Σε αυτή τη χώρα, εκφράσεις όπως "αυτό δεν θα συμβεί, εκείνο δεν θα συμβεί" δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιό μας. Θα εργαστούμε σκληρά, με κινητήριο δύναμη την αγάπη μας για τη χώρα μας και τα παιδιά μας».

Ο κ. Έρχιουρμαν ολοκλήρωσε την δήλωσή του τονίζοντας «ψυχραιμία, υπομονή, επιμονή και αποφασιστικότητα».