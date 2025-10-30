Ελληνική δημοκρατία: Έδωσε 50 χιλ. ευρώ στην Επιτροπή Αγνοουμένων

Η Ελληνική Δημοκρατία κατέβαλε για το έτος 2025 το ποσό των 50.000 ευρώ ως εθελοντική εισφορά στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων για την Κύπρο (ΔΕΑ).

Ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο, με την ευκαιρία της χθεσινής Ημέρας Αγνοουμένων της Κύπρου, αναφέρει ότι η Ελληνική Δημοκρατία κατέβαλε για το έτος 2025 το ποσό των 50.000 ευρώ ως εθελοντική εισφορά στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων για την Κύπρο (ΔΕΑ).

Η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει εμπράκτως το σημαντικό ανθρωπιστικό έργο της ΔΕΑ, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ