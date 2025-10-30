Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελληνική δημοκρατία: Έδωσε 50 χιλ. ευρώ στην Επιτροπή Αγνοουμένων

Η Ελλάδα κατέβαλε το 2025 το ποσό των 50.000 ευρώ ως εθελοντική εισφορά στην ΔΕΑ

Η Ελληνική Δημοκρατία κατέβαλε για το έτος 2025 το ποσό των 50.000 ευρώ ως εθελοντική εισφορά στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων για την Κύπρο (ΔΕΑ).

Ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο,  με την ευκαιρία της χθεσινής Ημέρας Αγνοουμένων της Κύπρου, αναφέρει ότι η Ελληνική Δημοκρατία κατέβαλε για το έτος 2025 το ποσό των 50.000 ευρώ ως εθελοντική εισφορά στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων για την Κύπρο (ΔΕΑ).

Η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει εμπράκτως το σημαντικό ανθρωπιστικό έργο της ΔΕΑ, καταλήγει η ανακοίνωση. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

