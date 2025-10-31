Τζόζη Χριστοδούλου: Τα φανάρια, ο σεξισμός και η αλλαγή κουλτούρας (ηχητικό)

Η Τζόζη Χριστοδούλου, Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, μίλησε στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή "Δεύτερη Ματιά" για τις μικρές και μεγάλες κινήσεις που γίνονται στην Κύπρο προς την ισότητα, από τα φανάρια με γυναικείες φιγούρες έως τις πολιτικές για την ασφάλεια, τη βία κατά των γυναικών και τον έμφυλο προϋπολογισμό.

Όπως τόνισε η ίδια, «η συγκεκριμένη δράση ήταν συμβολική», ενώ αναγνώρισε ότι προκάλεσε συζητήσεις και χιούμορ στα κοινωνικά δίκτυα. «Χαίρομαι που γίνεται η συζήτηση, διότι είναι σημαντικό για θέματα ισότητας να τα κρατάμε στην επιφάνεια και να τα συζητούμε. Κυρίως αφορά θέματα κουλτούρας όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών», είπε, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο του νέου εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την ισότητα θα προσπαθήσουν να υπάρξει ισόρροπη εικόνα γυναικών και αντρών σε νέες διαβάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα βήματα προόδου, η Επίτροπος τόνισε ότι η αλλαγή κουλτούρας δεν είναι μετρήσιμη άμεσα: «Δεν είναι μόνο η δική μου δράση. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες και φορείς, γυναικείες οργανώσεις που ακολουθούν την τάση και ιστορικά το έχουν ξεκινήσει. Και εγώ χτίζω πάνω σε αυτά που έχουν ξεκινήσει».

Η κ. Χριστοδούλου σχολίασε πρόσφατα περιστατικά σεξισμού στη Βουλή, αναφερόμενη στην περίπτωση όπου ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αντρέας Θεμιστοκλέους καταφέρθηκε κατά της Προέδρου της Βουλής, κας Αννίτας Δημητρίου, με τη δήλωση ότι «δεν είναι η πρόεδρος των κομμωτριών». Η Επίτροπος χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα σεξιστικό σχόλιο» και πρόσθεσε ότι «μια γυναίκα, όπως και ένας άντρας, δεν πρέπει να κρίνεται για τον ρόλο του στη δημόσια δραστηριότητα με βάση την εμφάνισή του ή τι ρούχα φοράει. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με βάση τις καθημερινές εργασίες και τι προσφέρει στην κοινωνία». Τόνισε επίσης την ανάγκη τήρησης της νομοθεσίας που ποινικοποιεί τέτοιες συμπεριφορές, υπενθυμίζοντας ότι έχουν ήδη γίνει καταγγελίες.

Σχετικά με τις μικρές δράσεις, όπως τα φανάρια με γυναικείες φιγούρες και οι κίτρινοι χώροι στάθμευσης για γυναίκες και οικογένειες, η Επίτροπος επεσήμανε: «Είναι συμβολικό: δεν είναι νόμος, δεν είναι ποινικοποίηση όπως για τα άτομα με αναπηρία, αλλά δημιουργεί κουλτούρα». Παράλληλα, προχωρούν σε πλάνο δράσης με δωμάτια θηλασμού και βρεφικές αλλαξιέρες σε δημοτικά μέγαρα και θέατρα, ενώ πρόσθεσε ότι «είναι θέμα αλλαγής κουλτούρας. Πέραν των πολιτικών προώθησης, αυτές οι συμβολικές μικρές δράσεις έχουν τη σημασία τους».

Τέλος, αναφερόμενη στην πολιτική και την ποσόστωση, η κ. Χριστοδούλου τόνισε: «Η ποσόστωση πρέπει να έρθει με συνοδευτικά μέτρα που να διευκολύνουν γυναίκες και νέους γονείς, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στην πολιτική».

Ακούστε όλη την παρέμβαση εδώ: