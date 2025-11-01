Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μνημείο Αγνοουμενων στο Ευρωκοινοβούλιο: Ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί

ΚΩΣΤΗΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥΔΗΣ

Πηγές του Ευρωκοινοβουλίου σημειώνουν ότι η πρόταση Χατζηπαντέλα για να υλοποιηθεί θα χρειαστεί να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια διαφάνειας και πολιτικής ουδετερότητας

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Παρά την υπερψήφιση στις 22 Οκτωβρίου από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η τροπολογία που ζητάει τη δημιουργία μνημείου αφιερωμένου στα θύματα της τουρκικής εισβολής του 1974, δεν θα προχωρήσει στη διαδικασία της Συνδιαλλαγής μεταξύ Ευρωκοινοβουλί...

