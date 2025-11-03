Αποκάλυψη «Π»: Δεν ήταν η πρώτη φορά που ήθελαν νεκρό τον Δημοσθένους - Είχε προηγηθεί «μυστική» απόπειρα δολοφονίας

Στις 17 Οκτωβρίου στις 9:22 το πρωί, οι δολοφόνοι του Δημοσθένους κατάφεραν να τον σκοτώσουν, με ένα σχέδιο που στην αρχή έμοιαζε καλά οργανωμένο αλλά όσο οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών προχωρούν τόσο φαίνονται τα κενά, τα λάθη, οι παραλείψεις αλλά και, προφανώς, η απειρία των δραστών. Το εν λόγω σχέδιο δολοφονίας δεν ήταν το πρώτο που εκτελέστηκε κατά του Δημοσθένους. Ο «Π» αποκαλύπτει σήμερα ότι μόλις το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας κατά του Δημοσθένους, χωρίς οι δράστες να πετύχουν τον στόχο τους. Η αποτυχημένη απόπειρα έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με την Αστυνομία μέχρι και σήμερα να τηρεί σιγή ιχθύος για ...

