Συγκλονιστικός ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης: Τα κατάφερε ο παραολυμπιονίκης και έκανε Παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης!

Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τα «Μπάνια» της Πάφου και τερμάτισε στο Ψαρολίμανο Λάρνακας, καλύπτοντας συνολικά 149 χιλιόμετρα, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 142 χιλιόμετρα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής αντιμετώπισε ισχυρά ρεύματα, δυνατά κύματα και χαμηλές θερμοκρασίες.

Αμέσως μετά τον τερματισμό, τον παρέλαβε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο για προληπτική φροντίδα και αποκατάσταση.

Η προσπάθεια είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και συνδιοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου (ΣΕΒΑΚ), με τα έσοδα να διατίθενται στον Παγκύπριο Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» για υποστήριξη παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες.

video: Angelos Onisiforou

Ο προπονητής του, Γιώργος Αδάμ, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία επιδιώκει να προβάλλει την προσπάθεια και την αφοσίωση στον στόχο, δίνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για την αξία της καθημερινής προσπάθειας.

Η Δραματική Τελευταία Ημέρα

Η τελική φάση της προσπάθειας μετατράπηκε σε μία σφοδρή μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Όπως αναφέρεται από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο καιρός επιδεινώθηκε, με τον Χαράλαμπο να κολυμπάει με κόντρα ανέμους έντασης 3 Μποφόρ.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν η θάλασσα αγρίεψε, με την ένταση του ανέμου να φτάνει τα 5 με 6 Μποφόρ, καθιστώντας τις συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες και απαιτητικές.

Εξάντληση και Θρίαμβος

Ο αθλητής, εξαντλημένος από την υπεράνθρωπη προσπάθεια, ανέβηκε στο σκάφος συνοδείας 4,5 χιλιόμετρα πριν από το αρχικά προγραμματισμένο σημείο αποβίβασης, αφού η Ομάδα και οι κριτές επιβεβαίωσαν ότι είχε ήδη καταρρίψει χιλιομετρικά το ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία του αθλητή ήταν η ύψιστη προτεραιότητα.

Αμέσως μετά την αποβίβασή του από το ταχύπλοο στο ψαρολίμανο της Λάρνακας, ο Χαράλαμπος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για θεραπεία και ενδελεχείς προληπτικές εξετάσεις.

«Είμαστε απέραντα υπερήφανοι για τον Χαράλαμπο, ο οποίος απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι τα όρια υπάρχουν μόνο για να τα ξεπερνάμε. Αυτός ο άθλος δεν είναι απλώς ένα ρεκόρ. Είναι μια νίκη της ψυχής, της αλληλεγγύης και ένα φάρος έμπνευσης για όλους, ειδικά για τα παιδιά που στηρίξαμε με αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε για την καθοριστική υποστήριξή σας», αναφέρει στην ανακοίνωση της η Ομάδα υποστήριξης του παραολυμπιονίκη Χαράλαμπο Ταϊγανίδης.

Με πληροφορίες από pontosnews.gr