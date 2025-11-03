Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χειροπέδες σε 29χρονο για κλοπή καραμπίνας και ηλεκτρικών εργαλείων

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης δύο ημερών εναντίον άνδρα ηλικίας 29 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής ΔΟΚΟ (δίκαννου κυνηγετικού πυροβόλου όπλου), και αριθμού ηλεκτρικών εργαλείων οικοδομικών εργασιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «τα αντικείμενα κλάπηκαν από σταθμευμένο αυτοκίνητο στις 14 - 15 Οκτωβρίου στην Αραδίππου».

Ο 29χρονος «συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στη Λάρνακα, από μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας».

Ο άνδρας οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για δύο ημέρες.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

