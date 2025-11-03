Για αναθέρμανση της προσδοκίας για τερματισμό του αδιεξόδου στο Κυπριακό, έκανε λόγο ο Στεφάνου

Για αναθέρμανση της ελπίδας και της προσδοκίας για τερματισμό του μακροχρόνιου αδιεξόδου, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, έκανε λόγο τη Δευτέρα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Ο κ. Στεφάνου προέβη στη δήλωση στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσωπείας του κόμματος, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη, για τους εορτασμούς του Αγίου Γεωργίου, στην κοινόητα των Μαρωνιτών.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του κόμματος, ο κ. Στεφάνου πρόσθεσε ότι "αυτή η αναθέρμανση της προσδοκίας, βγαίνει πρώτα απ' όλα μέσα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που έκαναν οι Τουρκοκύπριοι", διατυπώνοντας τη θέση ότι "είναι σαφές ότι οι Τουρκοκύπριοι απέρριψαν κατηγορηματικά τη λύση δύο κρατών και επιμένουν να θέλουν λύση στο Κυπριακό".

Συνεχίζοντας είπε ακόμα ότι "από την άλλη, η προσδοκία έχει αναζωογονηθεί μέσα από τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι θα επιχειρήσει ξανά να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία η οποία θα οδηγήσει στη διάρρηξη του αδιεξόδου και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί".

"Η παρουσία μας εδώ, έχει ένα έντονο, συμβολικό χαρακτήρα", είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, προσθέτοντας πως "πρώτα απ΄ όλα έχει να κάνει με τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη που εκφράζουμε προς τους συμπατριώτες μας Μαρωνίτες, οι οποίοι είναι και αυτοί θύματα της τούρκικης εισβολής και της κατοχής".

Είπε ακόμα ότι "η παρουσία μας εδώ, επίσης, εκφράζει τη βούληση μας, να συνεχίσουμε τον αγώνα και την προσπάθεια για να πετύχουμε λύση στο Κυπριακό η οποία θα οδηγεί στο τερματισμό της εισβολής και της κατοχής και θα επανενώσει τον τόπο και τον λαό".

Ο κ. Στεφάνου, διαβεβαίωσε πως το ΑΚΕΛ, "θα είναι στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να την ολοκληρώσουμε με την επίτευξη λύσης που θα οδηγήσει στην επανένωση του τόπου στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα".