Θανατηφόρο δυστύχημα στη Λεμεσό με θύμα 60χρονο ποδηλάτη

Εξηντάχρονος Αυστριακός είναι το θύμα τροχαίας σύγκρουσης που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην επαρχία Λεμεσού. Πρόκειται για τον Gunter Kohrgruber, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το ποδήλατο, το οποίο οδηγούσε, συγκρούστηκε με το όχημα 32χρονου.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε πως το νέο θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στις 13.10 , όταν το αυτοκίνητο του 32χρονου συγκρούστηκε με το ποδήλατο του 60χρονου, που οδηγούσε με αντίθετη κατεύθυνση στον δρόμο Πισσουρίου – Πλατανίστειας.

«Από τη σύγκρουση ο ποδηλάτης, που έφερε προστατευτικό κράτος, βρήκε ακαριαίο τον θάνατο, ενώ στον οδηγό του αυτοκινήτου έγινε έλεγχος αλκοόλης και ναρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα που ποδηλατούσαν μαζί με το θύμα και να εξεταστούν κλειστά κυκλώματα που υπάρχουν στην περιοχή.

