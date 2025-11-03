Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επαναπατρισμού των Κύπριων μαθητών από την Τανζανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Γκότσης, τα 18 άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από την Kilwa στη Ζανζιβάρη και αύριο, Τρίτη, μέσω Ντουμπάι θα πετάξουν πίσω στην Κύπρο, όπου αναμένεται να φθάνουν την Τετάρτη το πρωί.

Μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Ζανζιβάρη όπου έφθασαν με ασφάλεια οι 14 μαθητές από την Κύπρο, οι δύο εκπαιδευτικοί και οι 2 συνοδοί τους που είχαν μεταβεί στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας στην Τανζανία και εγκλωβίστηκαν εκεί λόγω των πολιτικών αναταραχών στη χώρα.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Γκότσης, τα 18 άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από την Kilwa στη Ζανζιβάρη και αύριο, Τρίτη, μέσω Ντουμπάι θα πετάξουν πίσω στην Κύπρο, όπου αναμένεται να φθάνουν την Τετάρτη το πρωί.

Σήμερα, είπε, οι 18 θα διανυκτερεύσουν στη Ζανζιβάρη.

Η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό των 18 Κυπρίων πραγματοποιήθηκε με ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας στο Ναϊρόμπι, και του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεχή συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Νταρ Ες Σαλάμ, κατέληξε ο κ. Γκότσης.

ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥΠΕΞ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα