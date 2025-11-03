Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επαναπατρισμού των Κύπριων μαθητών από την Τανζανία

Μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Ζανζιβάρη όπου έφθασαν με ασφάλεια οι 14 μαθητές από την Κύπρο, οι δύο εκπαιδευτικοί και οι 2 συνοδοί τους που είχαν μεταβεί στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας στην Τανζανία και εγκλωβίστηκαν εκεί λόγω των πολιτικών αναταραχών στη χώρα.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Γκότσης, τα 18 άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από την Kilwa στη Ζανζιβάρη και αύριο, Τρίτη, μέσω Ντουμπάι θα πετάξουν πίσω στην Κύπρο, όπου αναμένεται να φθάνουν την Τετάρτη το πρωί.

Σήμερα, είπε, οι 18 θα διανυκτερεύσουν στη Ζανζιβάρη.

Η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό των 18 Κυπρίων πραγματοποιήθηκε με ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας στο Ναϊρόμπι, και του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεχή συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Νταρ Ες Σαλάμ, κατέληξε ο κ. Γκότσης.

ΚΥΠΕ