Νομοσχέδιο και ψήφισή του άμεσα για άρση παρανομίας, ζητούν οι Μεταφορείς Α'

Σε απάντησή της σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ «θεωρεί υποχρέωση της να απαντήσει στο σημείο που έγινε αφορμή οι Μεταφορείς να συνεχίζουν τα δυναμικά τους μέτρα».

«Τα αιτήματα των Μεταφορέων θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να τα είχε διευθετήσει», αναφέρεται.

«Από την πρώτη στιγμή που παγκοσμίως έχουν αλλάξει κατασκευαστικά τα μεγέθη των εμπορευματοκιβωτίων και η παραγωγή νέας τεχνολογίας καρότσες, θα έπρεπε να τροποποιήσουν τις Νομοθεσίες μας χωρίς να χρειάζεται να αντιδράσουν οι Μεταφορείς», προστίθεται.

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι «δεν το έχουν πράξει οι διάφοροι αρμόδιοι (Υπουργείο Μεταφορών, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Δημόσια Έργα) και σήμερα καταγγέλλουν τους Μεταφορείς για παραβίαση Νομοθεσιών και δεν τους εγγράφουν της νέας μορφής καρότσες».

Διευκρινίζεται ότι η ανακοίνωση μας γίνεται για να ενημερωθεί σωστά και κατάλληλα η κοινή γνώμη, προσθέτοντας ότι τους Μεταφορείς τους ενδιαφέρει πλήρως η κοινή γνώμη και με αφορμή «εκφράζουν την λύπη τους για οποιανδήποτε ταλαιπωρία θα υποστεί ο εμπορικός κόσμος και κατ’επέκταση η οικονομία του τόπου».

«Τα αναφέρουμε αυτά με την ελπίδα ότι κάποιοι που θεωρούν τους εαυτούς τους αρμόδιους, να κινηθούν προς την σωστή κατεύθυνση που είναι το Υπουργείο και όχι προς τους Μεταφορείς», αναφέρεται.

Σχέση με την αναφορά του Υπουργείου ότι 'βρισκόμαστε σε δημόσια διαβούλευση και αφού είμαστε σε διαβούλευση γιατί να συνεχίζουν τα δυναμικά μέτρα;' σημειώνεται ότι «έχουμε εξηγήσει στο Υπουργείο ότι οι Μεταφορείς όπως κυκλοφορούν σήμερα είναι παράνομοι και θα πρέπει οι διαδικασίες να γίνουν σε ρυθμούς μεγάλης ταχύτητας».

Δηλαδή, επεξηγείται, «να ετοιμαστεί το Νομοσχέδιο, να εγκριθεί από το Υπουργικό, να περάσει από τη Νομική Υπηρεσία και να σταλεί προς την Βουλή μέσα σε τρεις μέρες, με την παράκληση να ψηφιστεί αυθημερόν».

«Εάν παραμείνουμε με την διαδικασία της διαβούλευσης, αυτό σημαίνει ότι ούτε μέσα σε έξι μήνες δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία που ακολουθεί το Υπουργείο», καταλήγει.

