Πώς θα χρησιμοποιήσετε το Google Maps ακόμη και χωρίς ίντερνετ;

Εάν οι συχνές μετακινήσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της καθημερινότητάς σας, και θέλετε να είστε σίγουροι πως θα έχετε πάντα οδηγίες για τη μετάβαση σας σε έναν προορισμό ακόμη και όταν δεν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, υπάρχει λύση! Με τη λήψη χαρτών εκτός σύνδεσης, τα δεδομένα πλοήγησης είναι πάντα αποθηκευμένα στη συσκευή σας, γλυτώνοντας έτσι το άγχος για απώλεια του σήματος.

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε πως για κάθε συσκευή, οι Χάρτες Google ενημερώνουν για τον περιορισμό του τι μπορεί να ληφθεί. Αν και εξαρτάται από το μέγεθος, κατά προσέγγιση μπορείτε να κατεβάσετε δεδομένα για περίπου έναν ολόκληρο νομό, όχι όμως συνολικά για μία ολόκληρη χώρα. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις, η Google προειδοποιεί ότι σε ορισμένες περιοχές "δεν είναι δυνατή η λήψη χαρτών για χρήση εκτός σύνδεσης λόγω συμβατικών περιορισμών, συμβατότητας γλώσσας, μορφών διευθύνσεων ή άλλων λόγων".

Εάν το λογισμικό του συστήματος πολυμέσων του αυτοκινήτου σας διαθέτει προεγκατεστημένη την εφαρμογή Google Maps, για να έχετε πάντοτε διαθέσιμους τους χάρτες, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες λήψεις στο κέντρο απορρήτου. Τα βήματα έχουν ως εξής: μεταβείτε στις ρυθμίσεις και μεταβείτε στο "κέντρο απορρήτου". Στη συνέχεια, στους χάρτες εκτός σύνδεσης. Επιλέξτε αυτόματη λήψη χαρτών εκτός σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και περιμένετε να γίνει λήψη του χάρτη.

Στη περίπτωση όπου το αυτοκίνητό σας, δεν φέρει την εφαρμογή της Google μπορείτε πάντοτε να ακολουθήσετε την ίδια φιλοσοφία και στο κινητό σας. Για να χρησιμοποιήσετε τους χάρτες Google εκτός σύνδεσης σε συσκευή Android, πρέπει να συνδεθείτε και να ανοίξετε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο, να αναζητήσετε την τοποθεσία και να επιλέξετε "Λήψη". Ο χάρτης θα αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής, αλλά μπορεί επίσης να αποθηκευτεί και σε εξωτερική κάρτα SD.

Για να εγκαταστήσετε τους χάρτες εκτός σύνδεσης σε συσκευή iOS, ανοίξτε τους Χάρτες Google και βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και όχι σε κατάσταση ανώνυμης περιήγησης. Αναζητήστε το μέρος στο οποίο ταξιδεύετε και πατήστε "Περισσότερα" στο κάτω μέρος. Εκεί θα δείτε μια ενότητα με τίτλο "Λήψη χαρτών εκτός σύνδεσης".

Ωστόσο, στους χάρτες εκτός σύνδεσης μια αρκετά σημαντική λειτουργία των χαρτών δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο λόγος γίνεται σχετικά με τις ενημερώσεις για τη κατάσταση της κυκλοφορίας ή τις εναλλακτικές διαδρομές, μία αρκετά σημαντική λειτουργία που συμβάλει τα μέγιστα στις καθημερινές μας μετακινήσεις. Σαφέστατα οι χάρτες, θα ενημερώνονται κάθε φορά που έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο.

Εάν τα ταξίδια και το περπάτημα αποτελούν προτεραιότητα σας, υπάρχουν άλλες εφαρμογές που είναι πολύ χρήσιμες. Μία από αυτές είναι το Maps Me, το οποίο ειδικεύεται σε χάρτες εκτός σύνδεσης για οδήγηση, περπάτημα και ποδηλασία. Άλλες εφαρμογές χαρτών εκτός σύνδεσης περιλαμβάνουν το Here WeGo και το TomTom Navigation.

Πηγή: carandmotor.gr