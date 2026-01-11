Επίθεση σε αστυνομικό και οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλης: Οκτώ συλλήψεις σε μια νύχτα

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με αυξημένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών σε παγκύπρια βάση. Στόχος των επιχειρήσεων ήταν η πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη οκτώ προσώπων. Στην επαρχία Λευκωσίας, τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, με τις μετρήσεις στους τρεις να ξεπερνούν τα 70μg, ενώ το τέταρτο πρόσωπο συνελήφθη για μη παροχή ικανοποιητικού δείγματος εκπνοής.

Στην επαρχία Λεμεσού, δύο ακόμη συλλήψεις αφορούσαν, στην πρώτη περίπτωση, επικίνδυνη οδήγηση λόγω παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης με τελική ένδειξη 85μg, και στη δεύτερη περίπτωση επίθεση και εξύβριση μέλους της Αστυνομίας. Παράλληλα, μέλη του ΟΠΟΔ προχώρησαν στη σύλληψη άλλων δύο προσώπων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, στο πλαίσιο της έγκαιρης αποτροπής και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών. Στο οδικό δίκτυο διενεργήθηκαν πέραν των 1.140 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν περισσότερες από 250 τροχαίες καταγγελίες. Από αυτές, οι 53 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και οι 59 υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 18 αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.