Θανατηφόρο Πρωταρά: Βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις έδειξε η νεκροτομή στη σορό του 22χρονου

Οι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λάρνακας.

Βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων συνεπεία τροχαίου, είναι τα αίτια θανάτου του 22χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στη Λεωφόρο Κάβο Γκρέκο – Πρωταρά.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Υπενθυμίζεται ότι, η θανατηφόρα τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας [3 Νοεμβρίου 2025], γύρω στις 8.20, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Η πρώτη οδηγείτο από 33χρονο, με συνεπιβάτη τον 22χρονο, κατεύθυνση Πρωταρά προς Αγία Νάπα, ενώ η δεύτερη από 17χρονο, με συνεπιβάτη 19χρονο, στην αντίθετη πορεία.

Από τη σύγκρουση και οι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λάρνακας. Ο 22χρονος συνεπιβάτης κατέληξε, ενώ ο 33χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με κάταγμα στο χέρι και τραύμα στο κεφάλι.

Ο 17χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας υπέστη ανοικτά κατάγματα και παραμένει στη ΜΕΘ Λάρνακας, ενώ ο 19χρονος συνεπιβάτης φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Οι δύο μοτοσικλέτες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας ή το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου.

