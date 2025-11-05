Υπόθεση Αββακούμ: Σύγκρουση πολιτειακού - εκκλησιαστικού δικαίου;

Μια ιδιαίτερα σημαντική και ενδιαφέρουσα διάσταση αναδεικνύεται στο πλαίσιο της εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης με κατηγορούμενους τον μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα και τον μοναχό Βαρνάβα, σε σχέση με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των μοναχών της μονής Οσίου Αββακούμ. Κατά τη χθεσινή προγραμματισμένη δικάσιμο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ο Ηλίας Στεφάνου, συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, ζήτησε αναβολή προκειμένου όπως είπε να του δοθεί ο χρόνος για να εξετάσει κατά πόσον επηρεάζεται η στοιχειοθέτηση του αδικήματος από το γεγονός ότι οι πελάτες του ενήργησαν στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού δικαίου (υποστηρίζουν ότι δικαιούνταν βάσει του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου) σε σχέση με το πολιτειακό δίκαιο.

Η καταγγελία για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων έγινε από τους μοναχούς Νεκτάριο και Πορφύριο αφότου ξέσπασε το εκκλησιαστικό σκάνδαλο στη μονή Αββακούμ. Στη μονή είχε εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης με κάμερες ασφαλείας οι οποίες κατέγραφαν ήχο και εικόνα. Οι κάμερες ήταν εγκατεστημένες σε διάφορα σημεία σε χώρους της μονής. Στο υλικό το οποίο λήφθηκε από κάμερες βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό η εκδίκαση και η καταδίκη των μοναχών της μονής. Στη βάση της ίδιας μαρτυρίας, δηλαδή του ίδιου μαρτυρικού υλικού, κατηγορούνται ο μητροπολίτης και ο μοναχός για παραβίαση προσωπικών δεδομένων που λειτούργησαν ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων ζήτησε χρόνο για να εξετάσει κατά πόσον προκύπτει σύγκρουση μεταξύ εκκλησιαστικού και πολιτειακού δικαίου. Η γραμμή υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων αναμένεται να βασιστεί στη θέση ότι και οι δύο λειτούργησαν εντός του πλαισίου του εκκλησιαστικού δικαίου, κάτι για το οποίο κρίθηκε από το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο ότι δεν ήταν παράνομο.

Ως δεύτερο λόγο για αναβολή της χθεσινής διαδικασίας, ο Ηλίας Στεφάνου επικαλέστηκε νέο μαρτυρικό υλικό (δύο box files) τα οποία δόθηκαν πριν από μερικές ημέρες. Η κατηγορούσα Αρχή δεν έφερε ένσταση στο αίτημα για αναβολή και το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 22 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, η συγκεκριμένη πτυχή του εκκλησιαστικού σκανδάλου της μονής Αββακούμ προέκυψε όταν ο Βαρνάβας είχε ενημερώσει τον μητροπολίτη Ησαΐα για όσα τεκταίνονταν στη μονή. Τότε αποφασίστηκε η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο οποίο είχαν πρόσβαση ο τότε ηγούμενος της μονής Νεκτάριος, ο Πορφύριος και ο Βαρνάβας. Ο τελευταίος, όπως κατήγγειλαν οι δύο πρώτοι, εξασφάλισε οπτικοασκουστικό υλικό από τις κάμερες το οποίο παρέδωσε στον μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής.

Για την εγκατάσταση του συστήματος με τις κάμερες στη μονή Οσίου Αββακούμ, η πρώην επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε διαπιστώσει ποινικά αδικήματα. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι, «στα ευρήματα του ελέγχου, καταγράφονται πράξεις και/ ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβίαση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και κατ’ επέκταση ποινικά αδικήματα».