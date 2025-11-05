Ελεύθεροι οι δύο για την δολοφονία Δημοσθένους - «Χαστούκι» στην Αστυνομία από το Δικαστήριο

Αμεσα ελεύθεροι διατάχθηκε όπως αφεθούν δύο εκ των υπόπτων για τη υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Το Δικαστήριο αφού άκουσε χθες την πλευρά της Αστυνομίας αλλά και τους δικηγόρους των δύο, επιφύλαξε για σήμερα την απόφασή του επί του αιτήματος για ανανέωση της κράτησης για ακόμα οκτώ ημέρες. Σχετικά με τον 45χρονο ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας θα ήταν η 3η ανανέωση, ενώ σχετικά με τον 51χρονο η 2η, όμως το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα.

Στη πολυσέλιδη απόφαση του Δικαστηρίου σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι δεν προστέθηκε κανένα νεότερο στοιχείο, ούτε κανένα αντικειμενικό στοιχείο που να δικαιολογεί την περαιτέρω κράτηση του 45χρονου.

Ταυτόχρονα, η Δικαστής σημείωσε ότι δεν υπάρχει σύνδεση του υπόπτου με τη σκηνή του φόνου ή άλλη σκηνή που εμπλέκεται, προσθέτοντας δε ότι σε αυτό το σημείο (εννοεί 3η ανανέωση) η εύλογη υπόνοια είναι πιο αδύνατη και η μαρτυρία που υπάρχει δεν θεμελειώνει υπόνοια. «Η πιθανότητα και μόνο έρευσης από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα δεν δικαιολογεί την περαιτέρω κράτηση», ανέφερε η Δικαστής. Ακόμα, το Δικαστήριο στην απόφαση ανέφερε ότι ο 45χρονος έδωσε ήδη μαρτυρία η οποία «ξεκλείδωσε» την υπόθεση και οδήγησε σε περαιτέρω συλλήψεις.

Μιλώντας συγκεκριμένα για τα τηλεπικοινωνιακά, είπε ότι υπάρχουν 14 επαφές χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση για το τι ακριβώς θα ελεγχθεί, ούτε ο ρόλος, ούτε υπάρχει χρονική συνάφεια. Καταλήγοντας εξήγησε ότι το ανακριτικό έργο μπορεί να συνεχιστεί αλλά στο παρών στάδιο δεν υπάρχει λόγος για να παραμείνει ο 45χρονος υπό κράτηση.

Όσο αφορά τον 51χρονο, το Δικαστήριο στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στην έλλειψη νέας μαρτυρίας. «Η υπάρχουσα μαρτυρία δεν πληρεί το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας», ανέφερε η Δικαστής. «Δεν παρουσιάστηκαν δεδομένα ενώπιον μου ότι ο ύποπτος σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος θα υπάρξει επηρεασμός μαρτύρων, καταστροφή τεκμηρίων και επηρεασμός ερευνών». Σχετικά με τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 2ου, αναφέρθηκε ότι η αναμονή αποτελεσμάτων δεν μπορεί να δικαιολογεί την περαιτέρω κράτηση.