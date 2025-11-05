Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επερχόμενες διοικητικές αλλαγές στη Lidl Κύπρου

Ο Martin Brandenburger, Chief Executive Officer και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου, θα παραδώσει την προεδρία της Διοίκησης μετά από 4 επιτυχημένα χρόνια, τέλη Φεβρουαρίου 2026, στον Μίλτο Φοροζίδη. Από την 1η Μαρτίου 2026, ο Martin Brandenburger θα αναλάβει τη θέση του Chief Executive Officer της Lidl Ιταλίας και Lidl Μάλτας.

Ο Μίλτος Φοροζίδης, Chief Operations Officer της Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου, θα αναλάβει προσωρινά τη θέση του Chief Executive Officer, με ισχύ από 1η Μαρτίου. Ο Μίλτος Φοροζίδης εργάζεται στη Lidl εδώ και 15 χρόνια και έχει διατελέσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει και εκτενή διεθνή εμπειρία, μεταξύ άλλων, στη Διοίκηση της Lidl Δανίας και της Lidl Γερμανίας.

 

