Εξαήμερη κράτηση άνδρα για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και πρόκλησης τροχαίου

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για έξι ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 62 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής 55 γραμμαρίων κοκαΐνης, κατοχής επιθετικού όπλου και πρόκλησης οδικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας «μέλη της ΥΚΑΝ στο πλαίσιο ενεργειών που γίνονται με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που ασχολούνται με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μετά από αξιολόγηση πληροφορίων» ανέκοψαν το βράδυ της Τρίτης για έλεγχο στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας ηλικίας 62 ετών.

Μόλις ο άνδρας «αντιλήφθηκε την παρουσία της Αστυνομίας προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα του να συγκρουστεί με υπηρεσιακό όχημα και να ακινητοποιηθεί. Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 62χρονος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους 55 γραμμαρίων, καθώς και ένα ξύλινο ρόπαλο».

Ακόμα ο άνδρας «υποβλήθηκε σε νάρκοτεστ με θετική ένδειξη. Ο 62χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων».

Σήμερα ο 62χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για έξι ημέρες.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ και τον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης.