Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εξαήμερη κράτηση άνδρα για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και πρόκλησης τροχαίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σήμερα ο 62χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για έξι ημέρες.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για έξι ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 62 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής 55 γραμμαρίων κοκαΐνης, κατοχής επιθετικού όπλου και πρόκλησης οδικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας «μέλη της ΥΚΑΝ στο πλαίσιο ενεργειών που γίνονται με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που ασχολούνται με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μετά από αξιολόγηση πληροφορίων» ανέκοψαν το βράδυ της Τρίτης για έλεγχο στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας ηλικίας 62 ετών.

Μόλις ο άνδρας «αντιλήφθηκε την παρουσία της Αστυνομίας προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα του να συγκρουστεί με υπηρεσιακό όχημα και να ακινητοποιηθεί. Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 62χρονος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους 55 γραμμαρίων, καθώς και ένα ξύλινο ρόπαλο».

Ακόμα ο άνδρας «υποβλήθηκε σε νάρκοτεστ με θετική ένδειξη. Ο 62χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων».

Σήμερα ο 62χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για έξι ημέρες.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ και τον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα