«Φοβάται για τη ζωή του ο Τυχικός»: Παρακολούθηση, απειλές και μαύρο βαν - Τι καταγγέλει η δικηγόρος του Επίσκοπου

Παραμένει στην Αθήνα, ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, όπου συνεχίζει να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του,Ευαγγελία Πουλλά, δεν έχει ακόμη επιστρέψει, ενώ σήμερα αναμένονται επιπρόσθετες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, ενώ η επιστροφή του υπολογίζεται την επόμενη εβδομάδα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 η δικηγόρος του ανέφερε ότι οι γιατροί έχουν ενημερώσει τον Μητροπολίτη πως εντός 3-6 μηνών θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς η κατάστασή του δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με φαρμακευτική αγωγή. Ο τέως Μητροπολίτης, βλέπει διαδοχικά γιατρούς στην Αθήνα.

«Φόβος για τη ζωή του»

Αναφορικά με καταγγελίες για απειλές κατά της ζωής του, η δικηγόρος σημείωσε πως ο ίδιος δεν της έχει μεταφέρει κάτι σχετικό, ωστόσο «έχει πει σε πνευματικό του παιδί ότι φοβάται για τη ζωή του».

«Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι πως όσο ήταν στην Πάφο, καθημερινά βρισκόταν παρκαρισμένο πίσω από τη Μητρόπολη ένα μαύρο βαν, στον μικρό κήπο όπου δεχόταν τον κόσμο. Το ίδιο βαν το έχουμε δει και στο χωριό μου, όχι μόνο εγώ αλλά κι άλλα πρόσωπα. Πιθανότατα μας παρακολουθούσε ή παρακολουθούσε τα τηλέφωνά μας», ανέφερε η ίδια.

Η δικηγόρος δήλωσε πως είχε προχωρήσει σε σχετική καταγγελία, ωστόσο τότε «μας είπαν ότι είμαστε γραφικοί, ότι είναι φαντασία μας».

«Μέχρι πριν από έναν μήνα, το ίδιο βαν περνούσε έξω από το σπίτι μου στο Στρουμπί. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν, αλλά το έχουμε και σε φωτογραφία - με μαύρα φιμέ τζάμια και γυαλιά», πρόσθεσε.

Η Ιερά Σύνοδος και το μέλλον του

Σε ερώτηση αν ο Μητροπολίτης προτίθεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου μόλις επιστρέψει, η δικηγόρος ανέφερε ότι «ο ίδιος θα αποφασίσει. Έχει το ελεύθερο να επιλέξει ο ίδιος πώς θα προχωρήσει». Επανέλαβε ότι «ολα έγιναν λόγω της πίεσης και του άγχους που πέρασε ο ίδιος ο Μητροπολίτης».