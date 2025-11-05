Τερτίπια του καιρού: Από τα μπάνια… στα μπουφάν - Έρχεται καταιγίδα και πτώση θερμοκρασίας

Μικρή αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ματθαίο Παπαδάκη, ο οποίος μιλώντας στο politis.com.cy ανέφερε ότι από την Παρασκευή ξεκινά σταδιακά η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.

«Πέφτει η θερμοκρασία κατά 3 με 4 βαθμούς, με την πτώση να αρχίζει από την Παρασκευή», σημείωσε ο κ. Παπαδάκης, επισημαίνοντας ότι παράλληλα αναμένεται αυξημένη αστάθεια που ενδέχεται να συνοδευτεί από καταιγίδες.

Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ορεινά, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα του νησιού το σκηνικό θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές - με σύντομες νεφώσεις, διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

«Η Παρασκευή θα είναι η πιο ασταθής ημέρα, με πιθανότητα για καταιγίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, προσθέτοντας πως μετά το Σαββατοκύριακο αναμένονται νέα «σκαμπανεβάσματα» στις θερμοκρασίες.

Παρά τις αλλαγές, ωστόσο, ο χειμώνας δεν φαίνεται να εγκαθίσταται ακόμη. Όπως υπενθύμισε ο κ. Παπαδάκης, «και πέρυσι είχαμε 28 με 29 βαθμούς στα τέλη Νοεμβρίου», γεγονός που δείχνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή δεν αποτελούν φετινή εξαίρεση.

Ουσιαστικά, η επόμενη περίοδος θα χαρακτηρίζεται από μεταβατικό καιρό, με ήπιες ψυχρές εισβολές και μικρά διαλείμματα αστάθειας, δείγμα ότι το φθινόπωρο προσπαθεί ακόμη να “συμφωνήσει” με τον χειμώνα.

Ο καιρός αναλυτικά:

Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα νότιοι ως νοτιοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού μετά το μεσημέρι.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα, κυρίως το Σάββατο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Παρασκευή για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το Σαββατοκύριακο θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο.