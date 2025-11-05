Κράτηση ανηλίκων στις φυλακές: Τέσσερα χρόνια καθυστέρηση και καμία λύση

Στις συνθήκες κράτησης παιδιών στις φυλακές επικεντρώθηκε η συζήτηση που έλαβε χώρα την Τετάρτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, ενώ συζητήθηκε επίσης και νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης, εισαγωγής και κατοχής κινητών τηλεφώνων στο Τμήμα Φυλακών.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, είπε ότι ζητήθηκε από την κυβέρνηση για τέταρτη φορά παράταση στην έναρξη λειτουργίας χώρου κράτησης ανηλίκων εκτός των Κεντρικών Φυλακών, από την 1η Ιανουαρίου 2026 που ισχύει σήμερα, στην 31η Δεκεμβρίου 2026.

«Πρέπει να πω ότι η νομοθεσία ψηφίστηκε το 2021 και μέχρι σήμερα ακόμα περιμένουμε τον χώρο κράτησης ανηλίκων. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, διότι τόσο ο νόμος όσο και ευρωπαϊκές συμβάσεις μάς επιβάλλουν οι ανήλικοι να κρατούνται σε χώρο ξεχωριστό από τις κεντρικές φυλακές. Το ενοχλητικό είναι ότι αντί η κυβερνητική πλευρά να έρθει ήπια και να μας πει ότι έκανε λάθος και ότι ζητά την βοήθειά μας, έχει την αναίδεια να βγαίνει και στην επίθεση και να ισχυρίζεται κιόλας ότι όλα βαίνουν καλώς», σημείωσε σχετικά.

Αναφέρθηκε επίσης και σε πρόβλημα υπερπληθυσμού, καθώς, όπως είπε, αυτή τη στιγμή 39 άτομα δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στις φυλακές, αλλά σε ξεχωριστό χώρο κράτησης ανήλικων.

«Είναι ανεπίτρεπτο το ίδιο το κράτος να βάζει χρονοδιαγράμματα που δεν μπορεί να τα τηρήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε πως είναι επίσης ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι σήμερα παραβιάζεται η νομοθεσία και από μια άλλη πτυχή.

«Μέσα στους 39 που εκτίουν ποινή στον χώρο κράτησης εντός των Κεντρικών Φυλακών, που είναι για ανήλικα και νέα άτομα, είναι παραβάτες οι οποίοι διέπραξαν αδίκημα μεταξύ 18 και 21 ετών, που με βάση την νομοθεσία για ανήλικους παραβάτες δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε εκείνον το χώρο, παρά μόνον αν διέπραξαν το αδίκημα πριν τα 18 τους», εξήγησε περαιτέρω.

«Η διοίκηση των Φυλακών και του Υπουργείου θεωρεί ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό όχι απλά δεν είναι φυσιολογικό, είναι και επικίνδυνο, πόσω δε μάλλον όταν έρχεται να προστεθεί στη συνεχή παραβίαση της νομοθεσίας όσον αφορά τη δημιουργία του χώρου κράτησης ανηλίκων», τόνισε επί του θέματος.

Σύμφωνα με τον κ. Πασιουρτίδη, η επιτροπή συζήτησε και το νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση των ποινών αναφορικά με την χρησιμοποίηση και είσοδο των κινητών στις φυλακές.

Όπως ανέφερε, εάν λειτουργούσε ένα σύστημα ανεπενεργοποίησης των κινητών τηλεφώνων τότε δεν θα συζητείτο σήμερα αυτή η αυστηροποίηση της νομοθεσίας, όσον παράδοξο και ακούγεται αυτό.

«Οι φυλακές έχουν μετατραπεί από σωφρονιστικό ίδρυμα σε διευθυντήριο εγκλήματος, δικαστικές αποφάσεις έχουν ευρήματα ότι διενεργήθηκαν ή οργανώθηκαν εγκλήματα μέσα από τις φυλακές. Κάθε μεγάλο έγκλημα τα τελευταία χρόνια έχει εμμέσως ή αμέσως συμμετοχή από τις φυλακές. Αυτό προφανώς υποβαθμίζεται όσον αφορά τη σοβαρότητά του και από το Υπουργείο και από τις αρμόδιες αρχές. Εμείς θα επαναλάβουμε ότι εάν και εφόσον δεν μπορεί έναν κράτος να λειτουργήσει ένα σωφρονιστικό ίδρυμα σύγχρονο το οποίο θα κλείνει όλες τις τρύπες παραβιάσεων αλλά και ποινικών αδικημάτων, τότε καλύτερα είναι να παραδεχτούμε ήττα», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι με βάση τα στοιχεία που έλαβε σήμερα η Επιτροπή για το ποσοστό των Ελληνοκυπρίων και των αλλοδαπών κρατουμένων κάτω των 21 ετών, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι σήμερα, από τα 39 πρόσωπα, οι 34 είναι αλλοδαποί.

«Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό γύρω στο 90%. Είναι πάγια θέση του ΕΛΑΜ ότι αυτά τα πρόσωπα πρέπει επιτέλους να απελαθούν. Δεν είναι δυνατόν, αυτοί οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας και εγκληματούν, να μην τους στέλνουμε πίσω στη δική τους. Όσοι δεν σέβονται την φιλοξενία πρέπει να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους», σημείωσε.

ΚΥΠΕ