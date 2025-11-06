ΗΠΑ: Μείωση 10% στη δυναμικότητα των αερομεταφορών λόγω “shutdown”

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι η προγραμματισμένη χωρητικότητα για πτήσεις μειώνεται κατά 10% σε 40 περιοχές με έντονη εναέρια κυκλοφορία σε εθνικό επίπεδο, καθώς συνεχίζεται η μεγαλύτερη σε διάρκεια αναστολή της Κυβέρνησης.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν σταματήσει από τότε που το Κογκρέσο δεν ενέκρινε τη χρηματοδότηση μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με περίπου 1,4 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας μέχρι φύλακες πάρκων, να βρίσκονται ακόμη σε αναγκαστική άδεια ή να εργάζονται άνευ αποδοχών.

«Θα υπάρξει μείωση της χωρητικότητας κατά 10% σε 40 από τις τοποθεσίες μας», δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε ότι οι περικοπές θα αφορούν «40 αγορές με υψηλή κυκλοφορία».

Σύμφωνα με προτεινόμενη λίστα που δόθηκε στο CBS News, μερικά από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας στην Ατλάντα, το Ντάλας, το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη θα μπορούσαν να είναι μεταξύ αυτών που θα πληγούν.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με το Υπουργείο Μεταφορών και την FAA ζητώντας λεπτομέρειες σχετικά με το ποια αεροδρόμια θα επηρεαστούν.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία, ξεπερνώντας το ρεκόρ 35 ημερών που είχε σημειωθεί κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια που δήλωσαν ασθένεια αντί να εργάζονται αμισθί, κάτι που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις, ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στο να τερματίσει ο Τραμπ το κλείσιμο του 2019.

Περισσότεροι από 60.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αξιωματικοί της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών εργάζονται τώρα άνευ απολαβών, και ο Λευκός Οίκος έχει προειδοποιήσει ότι η αυξημένη απουσία θα μπορούσε να δημιουργήσει χάος στις ουρές check-in.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι το πέντε τοις εκατό των καθυστερήσεων πτήσεων ήταν αποτέλεσμα έλλειψης προσωπικού, αλλά ο αριθμός αυτός είχε πλέον αυξηθεί σε περισσότερο από 50 τοις εκατό.

Προειδοποίησε τότε ότι όσο «περισσότερο διαρκεί το κλείσιμο και όσο λιγότεροι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εμφανίζονται στην εργασία, τόσο η ασφάλεια του αμερικανικού λαού τίθεται σε περαιτέρω κίνδυνο».

Ωστόσο, τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι παρέμειναν σταθεροί στο κύριο σημείο τριβής του κλεισίματος δηλαδή τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη.

Ο Τραμπ προσπάθησε να ασκήσει τη δική του πίεση για να αναγκάσει τους Δημοκρατικούς να υποχωρήσουν απειλώντας με μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων και χρησιμοποιώντας το κλείσιμο για να στοχεύσει προοδευτικές προτεραιότητες.

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε αργότερα ότι «συμμορφώνεται πλήρως» με τις νομικές του υποχρεώσεις και εργάζεται για να εξασφαλίσει μερικές πληρωμές του Προγράμματος Συμπληρωματικής Βοήθειας Διατροφής «όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

ΚΥΠΕ