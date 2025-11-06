Η Τουρκία διώκει την ελευθερία έκφρασης: Έξι δημοσιογράφοι υπό έρευνα - Αντιδράσεις αντιπολίτευσης

Η τουρκική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης έδωσε εντολή για τη λήψη καταθέσεων από έξι γνωστούς δημοσιογράφους, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς που αποδίδονται σε κύκλους του Δήμου Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και οργανώσεις υπέρ της ελευθερίας του Τύπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας, οι δημοσιογράφοι Σονέρ Γιαλτσίν, Ρουσέν Τσακίρ, Γιαβούζ Ογκάν, Σαμπάν Σεβίντς, Ασλί Αϊντιντάσμπας και Μπατουχάν Τσολάκ κλήθηκαν για καταθέσεις στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης για τα αδικήματα «διάδοσης ψευδών πληροφοριών» και «βοήθειας σε εγκληματική οργάνωση».

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι Σαμπάν Σεβίντς και Γιαβούζ Ογκάν οδηγήθηκαν από αστυνομικούς στα σπίτια τους γύρω στις 6 το πρωί, ενώ αργότερα στην ίδια υπηρεσία προσήχθησαν και οι Σονέρ Γιαλτσίν και Μπατουχάν Τσολάκ, αρχισυντάκτης του ιστότοπου Aykırı.

Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), που κάνουν λόγο για «προσπάθεια φίμωσης της ελεύθερης ενημέρωσης».

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του CHP Μπουρχανετίν Μπουλούτ δήλωσε, «αν δεν πρόκειται για συλλήψεις, τι δουλειά έχουν οι αστυνομικοί στα σπίτια τους τα χαράματα; Γιατί τους κατασχέθηκαν τα τηλέφωνα; Πρόκειται για μια πρακτική σύλληψη που στόχο έχει να εκφοβίσει τον Τύπο».

Ο βουλευτής του ίδιου κόμματος Μαχμούτ Τανάλ πρόσθεσε ότι «οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να διώκονται επειδή ασκούν το επάγγελμά τους», ενώ ο αντιπρόεδρος Ουλάς Καρασού σημείωσε πως «κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την αλήθεια, όσο κι αν επιχειρεί να τρομοκρατήσει τα μέσα ενημέρωσης».

Από την πλευρά του, ο Γιοκάν Ζεϊμπέκ έκανε λόγο για «συστηματική απόπειρα ελέγχου της ενημέρωσης και περιορισμού της ελευθερίας του λόγου».

