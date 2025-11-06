Ράλλυ Αμμοχώστου: Η διαδρομή και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Κλειστός θα είναι ο παραλιακός δρόμος Ξυλοφάγου προς Ορμήδεια, για το Ράλλυ Αμμοχώστου που θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Σε ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων αναφέρεται ότι το Ράλλυ Αμμοχώστου θα διεξαχθεί από τη 13:00 το μεσημέρι μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα. Η διαδρομή του Ράλλυ είναι εκκλησία Παναγίας, Ξυλοφάγου – παραλιακός δρόμος Ξυλοφάγου προς Ορμίδια – περιοχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Ορμίδιας.

Η συγκεκριμένη διαδρομή θα είναι κλειστή για το κοινό από τις 11:30 το πρωί μέχρι και τις πέντε το απόγευμα.

Οι Βρετανικές Βάσεις καλούν το κοινό για τη δική του ασφάλεια να ακολουθεί τις οδηγίες των Αστυνομικών και των επιτρόπων (marshals) καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

ΚΥΠΕ