Eπεισόδια στην τουρκική Βουλή κατά την ολοκλήρωση συζητήσεων για προϋπολογισμό 2026 (βίντεο)

Η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών του AKP και του CHP, που είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της ομιλίας, κλιμακώθηκε και μετατράπηκε σε σωματική συμπλοκή.

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στην τουρκική εθνοσυνέλευση την τελευταία ημέρα των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του 2026, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεδρίασης.

Η ένταση ξέσπασε μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας ομιλίας από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Γκιοκχάν Γκιουνάιντιν. Με αφορμή καταγγελία περί «προσβολής», ζήτησαν τον λόγο ο βουλευτής Προύσας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Μουσταφά Βαράνκ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του AKP Μουχαμέτ Εμίν Ακμπάσογλου.

Η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών του AKP και του CHP, που είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της ομιλίας, κλιμακώθηκε και μετατράπηκε σε σωματική συμπλοκή. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Νουμάν Κουρτουλμούς διέκοψε τη συνεδρίαση και κήρυξε προσωρινή παύση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επεισόδια συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της διακοπής, με συμπλοκές εντός της αίθουσας της Ολομέλειας, ενώ ανατράπηκαν γλάστρες και μικρόφωνα.

Μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την ψηφοφορία επί των προϋπολογισμών, δίνοντας τυπικά τέλος στη διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

