Τρεις υποψήφιοι για τις εκλογές στο ΡΤΚ - Ανακοίνωσε υποψηφιότητα και ο Ακάνσοϊ

Αύριο είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων στο ΡΤΚ για τη θέση του προέδρου του κόμματος, μετά την παραίτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν ο οποίος εκλέγηκε στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας στις 19 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδεται από τ/κ μέσα, σήμερα μέσω διαδικτυακής εκπομπής στην ιστοσελίδα "Χαμπέρ Κίπρις" ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος ο Ασίμ Ακάνσοϊ, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου και «βουλευτής» του ΡΤΚ στην Αμμόχωστο.

Η «βουλευτής» του ΡΤΚ στη Λευκωσία, Σίλα Ουσάρ Ιντσιρλί, ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της σε πρόσφατη κομματική συγκέντρωση στην περιοχή Λευκωσίας, αναφέρει η "Κίπρις ποστασί".

Μετά την κ. Ιντσιρλί είχε επίσης ανακοινώσει το ενδιαφέρον του ο ΓΓ του ΡΤΚ και «βουλευτής» Αμμοχώστου, Ερκούτ Σιαχαλί.

Οι τελικές υποψηφιότητες θα υποβληθούν αύριο και το εκλογικό έκτακτο συνέδριο του ΡΤΚ θα διεξαχθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

