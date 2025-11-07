Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απαλλάχθηκαν των κατηγοριών από το «στρατοδικείο» οι πέντε Ελληνοκύπριοι

ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Header Image

Οι πέντε Ελληνοκύπριοι, που δικάζονταν με την κατηγορία της «παραβίασης στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης», απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες.

Πέντε Ελληνοκύπριοι που «δικάζονταν» με την κατηγορία της «παραβίασης στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης» απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες.

Στη σημερινή συνεδρία του «δικαστηρίου», σύμφωνα με την Yeniduzen, ο δικαστής αποφάσισε ότι η «Κατηγορούσα Αρχή» δεν κατόρθωσε να αποδείξει τις κατηγορίες.

Οι πέντε Ελληνοκύπριοι δικάζονταν ενώπιον του Στρατιωτικού Δικαστηρίου με βάση τον ισχυρισμό ότι ο 66χρονος Γ.Γ. πέρασε από το οδόφραγμα των Στροβίλιων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «πρώτου βαθμού στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη», χωρίς να επιδείξει την ταυτότητά του σε αρμόδιο λειτουργό, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις φέρονταν να τον είχαν βοηθήσει.

Να σημειωθεί ότι από τους πέντε Ελληνοκύπριους, οι τρεις θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές, ενώ οι άλλοι των οποίων υπάρχει και ανοικτή υπόθεση ενώπιον του λεγόμενου επαρχιακού δικαστηρίου στο Τρίκωμο, θα παραμείνουν στα κατεχόμενα, μέχρι να «εκδικαστεί» η υπόθεση τους.

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα