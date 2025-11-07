Απαλλάχθηκαν των κατηγοριών από το «στρατοδικείο» οι πέντε Ελληνοκύπριοι

Πέντε Ελληνοκύπριοι που «δικάζονταν» με την κατηγορία της «παραβίασης στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης» απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες.

Στη σημερινή συνεδρία του «δικαστηρίου», σύμφωνα με την Yeniduzen, ο δικαστής αποφάσισε ότι η «Κατηγορούσα Αρχή» δεν κατόρθωσε να αποδείξει τις κατηγορίες.

Οι πέντε Ελληνοκύπριοι δικάζονταν ενώπιον του Στρατιωτικού Δικαστηρίου με βάση τον ισχυρισμό ότι ο 66χρονος Γ.Γ. πέρασε από το οδόφραγμα των Στροβίλιων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «πρώτου βαθμού στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη», χωρίς να επιδείξει την ταυτότητά του σε αρμόδιο λειτουργό, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις φέρονταν να τον είχαν βοηθήσει.

Να σημειωθεί ότι από τους πέντε Ελληνοκύπριους, οι τρεις θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές, ενώ οι άλλοι των οποίων υπάρχει και ανοικτή υπόθεση ενώπιον του λεγόμενου επαρχιακού δικαστηρίου στο Τρίκωμο, θα παραμείνουν στα κατεχόμενα, μέχρι να «εκδικαστεί» η υπόθεση τους.