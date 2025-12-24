Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών - Πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Σύλβα Ακρίτα, μητέρα της βουλευτού επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Ακρίτα και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από γονείς Μικρασιατικής καταγωγής.

Ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Είχε εκλεγεί βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και υπήρξε υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

Την είδηση έκανε γνωστή η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ που έγραψε με συγκινητικό τόνο στο facebook: «Καλή αντάμωση μανούλα».

Είσοδος στην πολιτική και αντιδικτατορικός αγώνας

Η Σύλβα Ακρίτα γνώρισε τον σύζυγό της, Λουκή Ακρίτα, όταν εκείνος κατείχε τη θέση του γενικού γραμματέα και ήταν βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Ο γάμος τους τελέστηκε το 1954 και λίγο καιρό αργότερα έφεραν στον κόσμο την Έλενα Ακρίτα.

Ύστερα από τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967, η ίδια κατέγραψε ακόμη ένα πολιτικό ορόσημο, καθώς ήταν η μοναδική γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε ολόκληρη τη χώρα.

Με την επιβολή της δικτατορίας, εντάχθηκε από τα πρώτα κιόλας στάδια στον αντιστασιακό αγώνα, συμμετέχοντας ενεργά στο Πατριωτικό Μέτωπο.

Το καθεστώς της χούντας προχώρησε στη σύλληψή της και το στρατοδικείο την καταδίκασε, αναγνωρίζοντάς τη ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών.

Η δίκη των 31 μελών του Πατριωτικού Μετώπου, που διεξήχθη στο Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών από τις 15 έως τις 21 Νοεμβρίου 1967, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη δίκη αντιστασιακών στη διάρκεια της δικτατορίας.

Ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας το «παρών» στην ιστορική στιγμή της ανακοίνωσης της Διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου.

Στις πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης, το 1974, η εκλογική περιφέρεια του υπολοίπου του πρώην Δήμου Αθηναίων εξέλεξε μόλις τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Στη Βουλή εισήλθαν τότε ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο Απόστολος Κακλαμάνης και η Σύλβα Ακρίτα, η οποία κατέγραψε ιστορικό ορόσημο ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής του κόμματος.

Το 1981 ανανέωσε τη λαϊκή της εντολή, κατακτώντας την πρωτιά σε σταυρούς μεταξύ όλων των γυναικών υποψηφίων.

Κατά τη θητεία της στο Κοινοβούλιο ανέλαβε κομβικούς ρόλους: εξελέγη κοσμήτορας του προεδρείου, τέθηκε επικεφαλής των διεθνών σχέσεων της Βουλής, προήδρευσε της Εθνικής Βιβλιοθήκης και εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

