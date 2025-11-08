«Στημένη υπόθεση» λένε Τ/κ πολιτικοί και ακτιβιστές για την παράνομη κράτηση των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Για «στημένη υπόθεση» και «νομική ντροπή», κάνουν λόγο Τουρκοκύπριοι πολιτικοί και ακτιβιστές, μετά την απόφαση χθες του «στρατιωτικού δικαστηρίου» να «αθωώσει» τους πέντε Ε/κ που είχαν παράνομα συλληφθεί και κρατούνται από τον Ιούλιο. Το «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία έκρινε ότι η «κατηγορούσα αρχή» δεν κατάφερε να αποδείξει την «κατηγορία» της παραβίασης «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης».

Όπως μεταδίδει η διαδικτυακή «Özgür Gazete Kıbrıs», η «αθώωση» προκάλεσε την άμεση αντίδραση πολιτικών και ακτιβιστών, οι οποίοι άσκησαν δριμεία κριτική για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Ασίμ Ακανσόι, δήλωσε ότι δέχθηκε την απόφαση με «χαρά αλλά και βαθιά θλίψη». Εξέφρασε την ικανοποίησή του που οι άνθρωποι αυτοί θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, τόνισε όμως ότι όσα προηγήθηκαν συνιστούν ντροπή για τη «δικαιοσύνη». Ο κ. Ακανσόι χαρακτήρισε την υπόθεση «ξεκάθαρη συνωμοσία», επισημαίνοντας την ελλιπή έρευνα και τις αντιφατικές καταθέσεις. Υπογράμμισε ότι η πολύμηνη «κράτηση» αθώων ανθρώπων αποτελεί μια «νομική ντροπή» που πλήττει την αξιοπιστία του «συστήματος δικαιοσύνης» και των «κρατικών θεσμών».

Από την πλευρά του, ο Σενέρ Ελτζίλ, μέλος της «Κίνησης Κυπρίων για την ειρήνη και την αλληλεγγύη», είπε ότι οι πέντε Ελληνοκύπριοι εξακολουθούν να κρατούνται «όμηροι» στα κατεχόμενα, καθώς εμποδίζεται η διέλευσή τους. Χαρακτήρισε την υπόθεση «στημένη», δηλώνοντας ότι παραβιάστηκε ο θεμελιώδης νομικός κανόνας, αφού «πρώτα απαγγέλθηκαν κατηγορίες και μετά αναζητήθηκαν αποδείξεις».

Ο κ. Ελτζίλ συνέδεσε την υπόθεση με το ζήτημα της «επιτροπής ακίνητης ιδιοκτησίας», η οποία, όπως είπε, έχει αφεθεί αδρανής και προειδοποίησε ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην ακύρωση της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Τέλος, άσκησε κριτική στον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, για τη σιωπή του στο θέμα, δηλώνοντας ότι αυτή η στάση δείχνει «έλλειψη ειλικρίνειας» στο ζήτημα της λύσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκοκυπριακών εφημερίδων «Σταρ», «Γενί Μπακίς» και «Γενί Ντουζέν», το «στρατιωτικό δικαστήριο αθώωσε» και τους πέντε Ελληνοκύπριους. Η «δικαστής» Τουτκού Τζιαντάς, στην απόφασή της, ανέφερε ότι η «εισαγγελία» δεν κατάφερε να αποδείξει τους ισχυρισμούς της «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας». Η «Γενί Ντουζέν» έχει τίτλο στο κύριο της θέμα «Αθώωση την 111η ημέρα», υπογραμμίζοντας τη μακρά διάρκεια της ταλαιπωρίας των κατηγορουμένων.

(ΚΥΠΕ