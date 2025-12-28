Thoukis Awards of the year 2025: Ο υπουργός, η βουλεύτρια και η δημοσιογράφος της χρονιάς

Υπουργός της Χρονιάς

Το βραβείο απονέμεται στον υπουργό οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ο οποίος εμπνέει εμπιστοσύνη στο παζάρι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της οικονομίας παρά τις σοβαρές αυξήσεις στα πάγια έξοδα της κυβέρνησης, κυρίως στο κομμάτι της μισθοδοσίας. Ο Μάκης Κεραυνός λόγω ηλικίας και εμπειρίας είναι ταυτόχρονα και ο πιο κουλ υπουργός της κυβέρνησης σε σημείο που όταν χρειαστεί δεν αποφεύγει το χιούμορ ακόμα και να τρολάρει τους επικριτές του, τονίζοντας την ετοιμότητά του να παραιτηθεί αν κάποιοι θα αισθανθούν πιο ευχάριστα από αυτή του την πράξη. Χαρακτηριστικές του ατάκες με χιουμοριστική και παιδαγωγική διάθεση είναι «Δεν είμαι μάγος, υπουργός Οικονομικών είμαι», «Και στο σπίτι μας κάνουμε προϋπολογισμό, όχι μόνο στο κράτος» και ακόμα: «ο πληθωρισμός δεν υπακούει σε υπουργικές εγκυκλίους».

Υφυπουργός της Χρονιάς

Η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, παρότι χαμηλών τόνων θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη στο πόστο της, ιδιαίτερα σε επίπεδο προβολής και αναβάθμισης του ρόλου της Κύπρου στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Η κ. Χατζημανώλη επελέγη το 2024 ως Ναυτιλιακή Προσωπικότητα της Χρονιάς από το International Propeller Club στις ΗΠΑ, ένα σημαντικό διεθνές βραβείο που αναγνωρίζει τη συμβολή της στον τομέα της ναυτιλίας - είναι η πρώτη Κύπρια που λαμβάνει αυτήν την τιμή. Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε σημαντικά διεθνή fora, όπως στη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και σε διεθνείς διοργανώσεις, ενισχύοντας την παρουσία και φωνή της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπό την ηγεσία της προωθήθηκαν σχεδιασμοί για εθνική στρατηγική στον τουρισμό κρουαζιέρων, ενώ συμμετείχε στην προετοιμασία του προγράμματος εργασιών για την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στη ναυτιλία. Η ίδια έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η επιτυχία της κυπριακής ναυτιλίας βασίζεται στη στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχει εργαστεί για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας.

Ευρωβουλευτής της Χρονιάς

Το βραβείο απονέμεται παμψηφεί στον ευρωβουλευτή, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, ο οποίος τη χρονιά που μας πέρασε διακρίθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο για τις γνώσεις και την εργατικότητά του. Η εισήγηση που κατέθεσε για κοινή προμήθεια φαρμάκων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (SANT), με στόχο να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού φαρμάκων όπως αντιβιοτικά, εμβόλια και ινσουλίνη. Είναι επίσης ενεργό μέλος σε πολλές επιτροπές-κλειδιά (Οικονομικών και Νομισματικών, Δημόσιας Υγείας, Φορολογικών Θεμάτων κ.ά.), γεγονός που δείχνει ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης και δυνατότητα επίδρασης σε ποικίλα θέματα. Έχει αναλάβει ρόλους εισηγητή/rapporteur σε θέματα όπως η φορολογική ανταγωνιστικότητα και η παροχή προσαρμοστικών κονδυλίων, που απαιτεί τεχνική και διαπραγματευτική ικανότητα. Η υποψηφιότητά του για το βραβείο «Καλύτερου Νεοεκλεγμένου Ευρωβουλευτή» στα MEP Awards 2025 δείχνει ότι η δουλειά του έχει λάβει πλέον θεσμική και διεθνή προβολή πέρα από την Κύπρο.

Βουλευτής της Χρονιάς

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου αποτελεί μία από τις πιο ενεργές, μαχητικές και πολυσχιδείς παρουσίες στη Βουλή. Ξεχωρίζει για τη συνέπεια λόγων και πράξεων, την έντονη κοινωνική της ευαισθησία και τη σταθερή, αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή της στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη διαφάνεια και στην πάταξη της διαφθοράς. Μέσα από τη συμμετοχή της στις κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θεσμών και Ελέγχου, ανέδειξε μεθοδικά και τεκμηριωμένα σειρά σοβαρών θεσμικών ζητημάτων και παθογενειών της δημόσιας διοίκησης, που αφορούσαν φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Παράλληλα, μέσω προτάσεων νόμου, προωθεί με συνέπεια τη λογοδοσία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών. Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική στην ψήφιση της νομοθεσίας για τον έλεγχο «Πόθεν Έσχες» του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα καθώς και του δικαστικού σώματος, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο και τη λογοδοσία σε κορυφαίο θεσμικό επίπεδο. Παράλληλα, πρωτοστάτησε για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να τερματιστούν τα προκλητικά και δια βίου ωφελήματα που απολαμβάνουν σήμερα, σκανδαλωδώς, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και της Βουλής, αναδεικνύοντας το ζήτημα της θεσμικής ισονομίας. Άξια αναφοράς είναι η σταθερή επιμονή της κ. Ατταλίδου να ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές του μεγάλου σκανδάλου των «χρυσών» διαβατηρίων. Παρά την άρνηση της εκτελεστικής εξουσίας να προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία στη Βουλή, επικαλούμενη τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων, συνεχίζει να κρατά το θέμα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αναδεικνύοντας ότι, μέχρι σήμερα, ουδείς έχει λογοδοτήσει ή τιμωρηθεί. Φανατική πολέμια της διαφθοράς, δεν συμβιβάζεται και απορρίπτει κάθε λογική που υποστηρίζει το προσφιλές αλλά βαθιά προβληματικό κοινοβουλευτικό σλόγκαν «κρύψε να περάσουμε». Η κ. Ατταλίδου ξεχώρισε ιδιαίτερα και κατά το τρέχον έτος για το πλούσιο και ποιοτικό κοινοβουλευτικό της έργο, την έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία της και τη συνεχή προσπάθειά της να ενισχύσει τη θέση των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, είτε πρόκειται για ηλικιωμένους είτε για μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου είναι πολλά πράγματα. Πάνω απ' όλα, όμως, ξεχωρίζει για την ενσυναίσθησή της, ένα χαρακτηριστικό που, δυστυχώς, απουσιάζει από την πλειοψηφία των κρατικών και αιρετών αξιωματούχων. Και ίσως αυτό ακριβώς να είναι που καθιστά τη φωνή της όχι μόνο διαφορετική, αλλά και απολύτως αναγκαία.

Επιχείρηση της Χρονιάς

Ο τραπεζικός τομέας αξίζει το βραβείο. Οι τράπεζες για μια δεκαετία αποτελούσαν τον μεγάλο ασθενή. Σήμερα ο κυπριακός τραπεζικός τομέας προσελκύει επενδυτές και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη για ένα ουσιαστικότερο άνοιγμα της κυπριακής οικονομίας στην Ανατολή. Αφήνουμε πίσω μας την εξάρτηση από τη Ρωσία για πιο ορθολογικές, αλλά και απαιτητικές, αγορές. Παράλληλα ένα ισχυρότερο και εξωστρεφές τραπεζικό σύστημα μπορεί να στηρίξει πιο αποτελεσματικά το κυπριακό επιχειρείν και τα κυπριακά νοικοκυριά. Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που φεύγει το ύψος των καθαρών νέων δανείων έφτασε το 1 δισ. ευρώ. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του ποσού, είναι κοντά στη συνολική χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης (1,2 δισ. ευρώ).

Επιχειρηματίας της Χρονιάς

Το βραβείο απονέμεται στον Στέλιο Χατζηιωάννου. Το 2025, ο Στέλιος Χατζηιωάννου συνέχισε να επιβραβεύει τους νέους επιχειρηματίες της Κύπρου, στο πλαίσιο των Stelios Awards και την προσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας. Τα Stelios Awards είχαν συνολικό χρηματικό έπαθλο €200.000, σημαντικά υψηλότερο από προηγούμενες χρονιές, και σημείωσαν ρεκόρ συμμετοχών (77 αιτήσεις). Τα Stelios Bi-Communal Awards προσέφεραν χρηματοδότηση €410.000, με συμμετοχή 96 επιχειρηματιών που σχημάτισαν 48 δικοινοτικές ομάδες Ο κ. Χατζηιωάννου έχει μια «αθόρυβη» δράση η οποία όμως αφήνει ουσιαστικό αποτύπωμα ενθαρρύνοντας τη δημιουργία, την καινοτομία, την επιχειρηματική δράση και τη δικοινοτική συνεργασία στην Κύπρο.

Επιστήμονας της Χρονιάς

Το βραβείο απονέμεται στον γιατρό Λοΐζο Λοΐζου. Η διεθνής ογκολογική πλατφόρμα OncoDaily συμπεριέλαβε τον Λοΐζο Γ. Λοΐζου στη λίστα της για το 2025 με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην ογκολογία, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη συμβολή του στην παιδιατρική ογκολογία, τη διεθνή συνεργασία και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγειονομική περίθαλψη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ, η διάκριση αυτή υπερβαίνει την αναγνώριση ενός προσώπου. Αντανακλά τη διεθνή αναγνώριση ενός κυπριακού μοντέλου επιστημονικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής δράσης, το οποίο αναπτύχθηκε διαχρονικά με συνέπεια, συνεργασία και όραμα και το οποίο σήμερα έχει παγκόσμια εμβέλεια. Ο καθηγητής Λοΐζου υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των υπηρεσιών παιδιατρικής ογκολογίας στην Κύπρο από το 1990, συμβάλλοντας καθοριστικά στα υψηλά ποσοστά ίασης του παιδικού καρκίνου και στη θεμελίωση σύγχρονων προτύπων φροντίδας για τους νεαρούς ασθενείς στο νησί.

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης υπήρξε και τη χρονιά που πέρασε ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο κυπριακό και ελλαδικό πολιτισμό. Όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά για τη συνολική του παρουσία στον δημόσιο χώρο. Με συναυλίες που λειτουργούν ως συλλογικές εμπειρίες και με έναν λόγο καθαρό, χωρίς υπεκφυγές, επιβεβαίωσε ότι η τέχνη μπορεί να παραμένει απαιτητική και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινη. Η συνέπεια του έργου του ξεχωρίζει σε μια εποχή εύκολης κατανάλωσης και γρήγορης λήθης. Ο Ιωαννίδης δεν ανακυκλώνει απλώς επιτυχίες, αλλά επανεξετάζει τη σχέση του καλλιτέχνη με την κοινωνία, τη μνήμη, την ευθύνη. Η στάση του απέναντι σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα δεν είναι καταγγελτική, αλλά ουσιαστική, με σεβασμό στη σκέψη του ακροατή. Γι' αυτό και η σημασία του υπερβαίνει τη μουσική σκηνή. Λειτουργεί ως πολιτισμική φωνή με βάθος, σε μια περίοδο που τέτοιες φωνές σπανίζουν.

Δημοσιογράφος της Χρονιάς

Η Ελένη Βρετού ξεχώρισε και τη χρονιά που πέρασε ως η δημοσιογράφος που από τη συχνότητα του Τρίτου και την εκπομπή «Πρωινό δρομολόγιο», συνδύασε με συνέπεια τεκμηρίωση, καθαρό λόγο και θεσμική τόλμη. Με συνεντεύξεις που δεν αρκούνται στην επιφάνεια και με επιμονή στη λεπτομέρεια, ανέδειξε ζητήματα εξουσίας, δικαιοσύνης και κοινωνικής ευθύνης, αποφεύγοντας τον εύκολο εντυπωσιασμό. Η δουλειά της χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα και σεβασμό στα γεγονότα, αλλά και από την ικανότητα να μετατρέπει σύνθετες υποθέσεις σε εύληπτες και κατανοητές παραστάσεις. Σε μια περίοδο που η ταχύτητα συχνά υπερισχύει της ακρίβειας, η Βρετού επέμεινε στη δημοσιογραφία της έρευνας και της λογοδοσίας. Πάνω απ' όλα, όμως, λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι η δημοσιογραφία δεν είναι απλώς μετάδοση πληροφορίας, αλλά δημόσια υπηρεσία. Για τη χρονιά που πέρασε, το αποτύπωμά της ήταν καθοριστικό.

Αθλητική Ομάδα της Χρονιάς

Το έτος 2025 δεν είναι απλά μια χρονολογία για την Πάφος FC. Μέσα σε αυτό το έτος, «μεγάλωσε», εκτοξεύθηκε και πλέον με έργα και πράξεις, συγκαταλέγεται ως μια υπερδύναμη του κυπριακού ποδοσφαίρου. Την κατάκτηση του πρώτου ιστορικού πρωταθλήματος, ακολούθησε η είσοδος στους ομίλους του Champions League και συνεχίζει να γράφει ολοένα και περισσότερες «χρυσές» σελίδες στα βιβλία της ιστορίας της. Και όσο κάνει την Κύπρο περήφανη και στην Ευρώπη, η ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου γίνεται ακόμα πιο πλούσια.