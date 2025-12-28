Το κοκτέιλ που μυρίζει Χριστούγεννα

Με bourbon και αρώματα εσπεριδοειδών, αυτό το punch φέρνει τη γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων σε ένα ποτήρι. Φτιάχνεται εύκολα, την τελευταία στιγμή, και είναι ιδανικό για να υποδεχθείτε τους καλεσμένους σας με κάτι ξεχωριστό και αρωματικό.

Υλικά για 6 μερίδες

200 ml bourbon

½ φλ. ξανθές σταφίδες

Χυμός και ξύσμα από 1 λεμόνι

2 κ.σ. ζάχαρη καστανή κρυσταλλική

1 λίτρο χυμός πορτοκάλι

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Εκτέλεση

Σε μια κανάτα βάζουμε όλα τα υλικά. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Αφήνουμε για 2-3 ώρες να σταθούν τα υλικά και να ανταλλάξουν τα αρώματα και τις γεύσεις τους και σερβίρουμε μαζί με μπόλικο πάγο σε ψηλά ή χαμηλά ποτήρια.

Tip

Γαρνίρετε με φλούδες πορτοκαλιού και λεμονιού, ξύλα κανέλας και αστεροειδή γλυκάνισο, δίνουν χρώμα και έξτρα άρωμα που ταιριάζουν πολύ στο punch.