Πώς απαντά το Τμήμα Φυλακών στις καταγγελίες για περιστατικά βίας στις Κεντρικές Φυλακές

Απάντηση σε ανακοίνωση των Οικολόγων για δύο περιστατικά που αφορούν κρατουμένους έδωσε το Τμήμα Φυλακών.

Στην δική του το Τμήμα Φυλακών αναφέρει ότι σε σχέση με το αίτημα κρατουμένου για να παραστεί σε κηδεία της συζύγου του αδελφού του, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 15 του περί Φυλακών Νόμου (62(Ι)/1996), τέτοια άδεια για μεταφορά εκτός φυλακών με κατάλληλη συνοδεία δύναται να επιτραπεί μόνο για περιπτώσεις που αφορούν στενό συγγενικό πρόσωπο και συγκεκριμένα, όπως έχει ερμηνευτεί στη βάση σχετικών γνωματεύσεων σε πρόσωπο συγγένειας πρώτου βαθμού.

Συνεπώς, προστίθεται, η υπό αναφορά περίπτωση δεν πληρούσε τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Σχετικά με την καταγγελία κρατουμένου για άσκηση βίας εναντίον του από μέλη του Τμήματος, αναφέρεται ότι ο κρατούμενος έχει ήδη προβεί σε γραπτή κατάθεση στην Αστυνομία και έχει υποβληθεί στην προβλεπόμενη ιατρική/ιατροδικαστική εξέταση. 

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

