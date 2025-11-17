Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γονείς... ταξιτζήδες, τέλος στη Λεμεσό! Το WeeDRIVE βάζει φρένο στις καθημερινές κούρσες στα «ιδιαίτερα»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Η υπηρεσία λειτουργεί μέσω της πλατφόρμας WeeDRIVE, την οποία οι γονείς μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο και να κάνουν τις κρατήσεις τους. Οι χρήστες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη διαδρομή, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται τα παιδιά τους

Ανάσες στους ταλαιπωρημένους γονείς της Λεμεσού υπόσχεται ότι μπορεί να δώσει μία νέα καινοτόμος υπηρεσία, το WeeDRIVE, απαλλάσσοντάς τους από το καθημερινό βάσανο μεταφοράς των παιδιών από και προς τις απογευματινές τους δραστηριότητες.  Η υπηρεσία «τρέχει» πιλοτικά εδώ και έναν μήνα και προσφέρει κάτι που λίγο - πολύ όλοι συζητήσαμε μεταξύ μας, αλλά δεν κατάφερε ποτέ κανείς να το υλοποιήσει: Την παραλαβή του παιδιού από την πόρτα του σπιτιού του και τη μεταφορά του κατευθείαν στην απογευματινή του δραστηριότητα, με ασφάλεια και ζωντανή αναφορά στο κινητό τηλέφωνο του γονέα μέσω της σχετικής εφαρμογής.  Από την ημέρα που ο Δήμος Λεμεσού, εταίρος σ...

