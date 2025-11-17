Νομική Υπηρεσία: Πρέπει να ψηφιστεί μέχρι τέλος 2025 η φορολογική μεταρρύθμιση

Τα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης πρέπει να ψηφιστούν εντός του 2025, απάντησε η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας σε ερώτηση Βουλευτών της Επιτροπής Οικονομικών, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα την κατ’ άρθρον συζήτησή τους.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς και ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, απηύθυναν ερώτηση προς τη Νομική Υπηρεσία, αν υπάρχει περιθώριο ψήφισης των νομοσχεδίων στις αρχές της επόμενης χρονιάς, με ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης την 1/1/2026.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι τυχόν ψήφιση μετά την 1/1/2026 θα έχει «νομικές περιπλοκότητες». «Θα ήταν παράκληση μας να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την ψήφιση των νομοσχεδίων πριν την 1/1/2026», σημείωσε.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί εντατικά κάτω από ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, χωρίς να κάνει εκπτώσεις. Σημείωσε ότι είναι σημαντικά τα νομοσχέδια, αλλά έπρεπε να κατατεθούν νωρίτερα.

«Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι εργαλείο ανάπτυξης της οικονομίας. Να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους, με πρώτιστο μέλημα στην ώθηση στην ανάπτυξη για να έχει έσοδα η κυβέρνηση να ασκεί κοινωνική πολιτική», είπε.

Εκ μέρους του ΔΗΣΥ, ο Βουλευτής, Χάρης Γεωργιάδης, εξέφρασε την ετοιμότητα ψήφισης όλων των νομοσχεδίων μέχρι το τέλος του χρόνου. «Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα τα σημεία», είπε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά σημεία που θα ωφελήσουν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις και πρέπει να εφαρμοστούν από την 1/1/2026.

Πρόσθεσε ότι είναι «ιδιαίτερα ενοχλημένοι» για την ασφυκτική πίεση χρόνου. «Θα προσπαθήσουμε μέσω της παρέμβασης μας στο μέτρο του δυνατού να έχουμε ένα αποτέλεσμα που να βελτιώνει την κατάσταση», είπε.

Σημείωσε, επίσης, ότι δεν πρόκειται για την πρώτη σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση εδώ και 25 χρόνια, όπως αναφέρει η Κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν πολύ σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο.

Όπως είπε, ο ΔΗΣΥ θα επικεντρωθεί στις αλλαγές των φορολογικών συντελεστών για τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα. «Θα εξετάσουμε και τις αλλαγές στα ζητήματα αρμοδιοτήτων φορολογικής διοίκησης, που κακώς περιλήφθηκαν την τελευταία στιγμή», είπε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, είπε ότι η μεταρρύθμιση «αδυνατεί να αντιμετωπίσει ένα βασικό έλλειμμα, τη διεύρυνση κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων. Για εμάς αυτό είναι πολύ κρίσιμο, θα εργαστούμε μέσα από συζήτηση και εξέταση των νομοσχεδίων για να έχουμε αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση, να καλυφθούν τα ελλείμματα. Όπως είναι σήμερα, δεν μας ικανοποιούν» τα νομοσχέδια, σημείωσε.

Εξέφρασε «θυμό και δυσαρέσκεια» για το ότι η Κυβέρνηση, για μια μεταρρύθμιση που συζητά από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της κατέθεσε τα νομοσχέδια στο τέλος Οκτωβρίου στη Βουλή και σε 10 συνεδριάσεις καλείται η Επιτροπή Οικονομικών να εξετάσει και να οδηγήσει τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια για ψήφιση ή απόρριψη.

«Σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα προχωρήσουμε με συνοπτικές διαδικασίες και να πάμε επειδή τελειώνει το ημερολογιακό έτος σε ένα μήνα να ψηφίσουμε τα νομοσχέδια. Θέλουμε να εξαντλήσουμε, να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, στον βαθμό που πρέπει να γίνει», είπε.

Επιπρόσθετα, ρώτησε γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στη μεταρρύθμιση οι δύο εισηγήσεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ), που αφορούσαν το τέλος μεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας και το τέλος εταιρειών για τις μεγάλες εταιρείες.

Ρώτησε, ακόμα, αν η Κυβέρνηση εξέτασε ειδική ρύθμιση για μέτρα φορολόγησης του πλούτου και ρώτησε αν θεωρούνται δίκαιοι οι συντελεστές που έχουν καθοριστεί και το αφορολόγητο ποσό.

Ακόμα, ρώτησε γιατί δεν υπάρχει εισήγηση για μόνιμη μείωση της έμμεσης φορολογίας σε είδη πρώτης ανάγκης, ηλεκτρισμό, ΦΠΑ σε φόρο κατανάλωσης.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη φορολογική μεταρρύθμιση «δεν έχουν πολλή σχέση με το τι έχουμε ενώπιον μας». Σημείωσε ότι είναι βασική πολιτική πτυχή πως όταν οι υποψήφιοι Πρόεδροι «δεσμεύονται για συγκεκριμένα πράγματα κάνουν συμβόλαιο με τον λαό» και είπε πως πρέπει να σταματήσει η νοοτροπία ότι «προεκλογικά λέμε ό,τι θέλουμε να περάσει η ώρα και όταν εκλεγόμαστε λέμε άλλα».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι το ΕΛΑΜ θα καταθέσει τροπολογίες για κλιμακωτή αύξηση των εκπτώσεων που αφορούν τα παιδιά και τις φοροελαφρύνσεις ανά τέκνο. «Δεν είναι δυνατόν η στήριξη των οικογενειών να έχει κριτήρια και να κάνουμε αναλογιστικές μελέτες. Πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα», είπε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, εξέφρασε αποφασιστικότητα να προχωρήσει για να κλείσει το μεγάλο κεφάλαιο προς όφελος και των πολιτών και των επιχειρήσεων. «Έχουμε διάθεση να τελειώσουμε πριν το τέλος του χρόνου», είπε.

Ο Βουλευτής και Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, είπε ότι τα νομοσχέδια ήρθαν στην πιο δύσκολη περίοδο. «Παρόλα αυτά αναγνωρίζω μια θετική προσέγγιση από σχεδόν όλους, γεγονός ενθαρρυντικό», είπε. Σημείωσε ότι έχουν εισηγήσεις, οι οποίες αν δεν ενσωματωθούν, θα κατατεθούν ως τροπολογίες.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των Βουλευτών και σε σχόλια των παρευρισκόμενων φορέων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέας Ζαχαριάδης, είπε ότι η έκθεση του ΚΟΕ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα πλήρως και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Απαντώντας σε σχόλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, για ενδεχόμενη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, όσων ασχολήθηκαν με τη φορολογική μεταρρύθμιση, κατά παράβαση σχετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Ζαχαριάδης είπε η έκθεση του ΚΟΕ δεν υιοθετήθηκε στην ολότητά της, και ότι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφέροντος επί της ουσίας, καθώς υπήρχαν αρκετοί έλεγχοι.

Όσον αφορά τις δύο προτάσεις του ΚΟΕ για φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και του τέλους εταιρειών, είπε ότι η κυβέρνηση δεν τις υιοθέτησε, επειδή αντίστοιχες φορολογίες απαλειφθήκαν πρόσφατα. «Το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι στην παρούσα φάση δεν ήταν φρόνιμο να τα επαναφέρει, αφού είχε διασφαλιστεί η δημοσιονομική ουδετερότητα της πρότασης», είπε.

Όσον αφορά την έμμεση φορολογία, είπε ότι η Κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που επιτρέπει η ΕΕ.

Με τη σειρά του, ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, ανέφερε ότι ο ίδιος σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να διαφωνεί με πρόνοιες που περιλήφθηκαν στα νομοσχέδια, αλλά είναι θέματα πολιτικής.

Για παράδειγμα, είπε, η ελάχιστη φορολογία των εταιρειών, αν ήταν στο χέρι του Εφόρου, θα συμπεριλαμβανόταν. «Δεν σημαίνει ότι αντικατοπτρίζονται οι απόψεις του Εφόρου στα νομοσχέδια», είπε.

Όσον αφορά το σχόλιο του ΠΔΣ για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος, είπε ότι «πιστεύουμε στη διαφάνεια και την αποφυγή σύγκρουσης συμφέροντος». Σημείωσε ότι για το θέμα ο ίδιος κατέθεσε γραπτώς τις θέσεις του στον Υπουργό Οικονομικών.

Εκ μέρους του ΚΟΕ, ο Γιώργος Συρίχας, απαντώντας σε άλλο σχόλιο του ΠΔΣ, για την αύξηση του εταιρικού φόρου από το 12,5% στο 15% και τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, είπε ότι το ΚΟΕ προχώρησε σε αναλυτική επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και μοντέλα σύγκρισης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου πριν και μετά την αύξηση, και αυτή δεν μεταβάλλεται.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Μαρία Χριστοφίδου, είπε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση του Γραφείου της με το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας την ανάγκη ύπαρξης τεκμηρίωσης όταν ασκείται πρόσβαση σε δεδομένα, με ευθυγράμμιση με τις αρχές αναγκαιότητας και αναλογικότητας.

Η Επιτροπή άρχισε, στη συνέχεια, την κατ’ άρθρον συζήτηση.

