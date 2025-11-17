Πλήρης ικανοποίηση ΥΠΟΙΚ για φθινοπωρινές προβλέψεις 2025 Κομισιόν

«Πλήρη ικανοποίηση» για τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Φθινοπωρινή της Οικονομική Πρόβλεψη 2025 για την Κύπρο, εξέφρασε τη Δευτέρα, με γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνουν με σαφήνεια τη σταθερή πρόοδο, την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεωπολιτικών αναταράξεων.

«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει πως η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου παραμένει ισχυρή, καθώς σύμφωνα στις Φθινοπωρινές της προβλέψεις αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη της για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2025 κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εαρινές της προβλέψεις (σε 3,4% από 3,0%) και το 2026 κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα (σε 2,6% από 2,5%), γεγονός που κατατάσσει την Κύπρο τρίτη σε ψηλό ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη», αναφέρει ο κ. Κεραυνός.

H έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτει, «επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των Ευρωπαϊκών Θεσμών στην κυπριακή οικονομία και είναι αποτέλεσμα της συνεπούς οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, που διαμορφώνει σταθερές βάσεις για ένα βιώσιμο, εξωστρεφές και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης».

«Η Κύπρος βαδίζει με σταθερότητα, σχέδιο, υπευθυνότητα και συνετή δημοσιονομική πολιτική», σημειώνει.

Ως Κυβέρνηση, αναφέρει, «συνεχίζουμε με προσήλωση στην επίτευξη του στόχου για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, όπως είναι και η Φορολογική Μεταρρύθμιση, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και την οικοδόμηση μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής οικονομίας, που δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτική για όλους τους πολίτες».

Εξάλλου, σε ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρουν, όπως σημειώνει, ότι η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου παραμένει ισχυρή.

«Οι αναθεωρημένες προβλέψεις της ΕΕ, οι οποίες συνάδουν αρκετά με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης για ακόμα μια φορά προς την κυπριακή οικονομία», αναφέρει το Υπουργείο.

Σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2025 κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις (σε 3,4% από 3,0%) και το 2026 κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα (σε 2,6% από 2,5%).

«Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος αναμένεται να έχει τον 3ο ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2025 στην Ευρωζώνη μετά την Ιρλανδία και τη Μάλτα», επισημαίνει. Επίσης, προσθέτει, σε σχέση με την Ευρωζώνη και την Ε.Ε. ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου είναι υψηλότερος κατά περίπου 2 π.μ. το 2025, και 1,4-1,2 π.μ. το 2026 αντίστοιχα, «γεγονός που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και ευελιξία της κυπριακής οικονομίας υποβοηθούμενη από μια ευρεία παραγωγική βάση να αντεπεξέρχεται σε δύσκολες και δυσοίωνες προκλήσεις».

Το Υπουργείο αναφέρει ότι οι φθινοπωρινές προβλέψεις του 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «τονίζουν ότι, η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου παραμένει ισχυρή, ωθούμενη κυρίως από την εγχώρια ζήτηση». Η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να μειωθεί σταδιακά καθώς η αύξηση των πραγματικών μισθών επιβραδύνεται, αλλά οι επενδύσεις αναμένεται να είναι ισχυρότερες, υποστηριζόμενες από την ολοκλήρωση των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) το 2026, σημειώνει.

«Οι εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται επίσης να παραμείνουν ισχυρές. Ο γενικός πληθωρισμός μειώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 και προβλέπεται να πλησιάσει το 2% μέχρι το τέλος του χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης, ενώ ο γενικός πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων θα παραμείνει ελαφρώς υψηλότερος», προσθέτει. Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα της κυβέρνησης προβλέπεται να διατηρηθούν και ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του τάση και να κινηθεί κάτω από το 50% του ΑΕΠ το 2027, σημειώνει επίσης.

Όπως αναφέρει, η οικονομική δυναμική αναμένεται να παραμείνει ισχυρή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οδηγώντας σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,4% για ολόκληρο το έτος. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να μετριαστεί σε 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027.

Ο πληθωρισμός θα παραμείνει ελαφρώς κάτω από το 2% μεσοπρόθεσμα, σημειώνει, ενώ, ο συνολικός πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 0,9% το 2025, πριν αυξηθεί σταδιακά στο 1,9% έως το 2027.

Η ανακοίνωση σημειώνει επίσης ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, σύμφωνα με τις προοπτικές ανάπτυξης. Η ανεργία μειώθηκε στο ρεκόρ του 4,3% κατά την ίδια περίοδο, αναφέρει, προσθέτοντας ότι το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω και να φτάσει το 4,7% το 2025, στο 4,5% το 2026 και στο 4,3% το 2027.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ε.Ε., «τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε καλή κατάσταση», αναφέρει. Σημειώνει ότι το 2025, το πλεόνασμα της κυβέρνησης προβλέπεται να παραμείνει σταθερό, μειούμενο ελαφρώς στο 3,3% του ΑΕΠ. Το 2026 και το 2027, τα δημόσια οικονομικά προβλέπεται να παραμείνουν ευνοϊκά και το πλεόνασμα της κυβέρνησης προβλέπεται να διατηρηθεί, στο 3,0% και 3,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα, προσθέτει. Το επίπεδο χρέους προβλέπεται να μειωθεί στο 56,4% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2025. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 51,0% του ΑΕΠ το 2026 και στο 45,7% του ΑΕΠ το 2027, προσθέτει.

Πηγή: ΚΥΠΕ