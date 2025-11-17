Κλείνουν κύριες αρτηρίες της Λευκωσίας για έργα - Αναλυτικά τα σημεία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κλείσιμο οδών λόγω ασφαλτικής επίστρωσης οδών ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας

Σε κλείσιμο οδών από τις 20:00 το βράδυ μέχρι η ώρα 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας για την αφαίρεση και την τοποθέτηση νέου ασφαλτικού οδοστρώματος ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει αυτή την εβδομάδα ο Δήμος Λευκωσίας.

Οι οδοί που θα κλείσουν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, είναι οι εξής:

17/11/2025 -Λεωφ. Λεμεσού από συμβολή με Λεωφόρο ΡΙΚ μέχρι συμβολή με Λεωφ. Αθαλλάσης με κατεύθυνση προς αυτοκινητόδρομο στο Διαμέρισμα Αγλαντζιάς.

18/11/2025 -Λεωφ. Κέννεντυ από συμβολή με Λεωφ. Μακαρίου Γ μέχρι συμβολή με οδό Στασίνου στο Διαμέρισμα Λευκωσίας και Δήμο Στροβόλου.

19/11/2025 -Λεωφ. Κέννεντυ από συμβολή με οδό Εσπερίδων μέχρι συμβολή με οδό Καρπενησίου στο Διαμέρισμα Λευκωσίας.

20/11/2025 -Λεωφ. Κυρηνείας από συμβολή με οδό Αθαλάσσης μέχρι συμβολή με οδό Ταμασού στο Διαμέρισμα Αγλαντζιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δρόμοι θα δοθούν στην κυκλοφορία με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του νέου ασφαλτικού οδοστρώματος και της απαιτούμενης σήμανσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, εργαζομένων και διερχομένων και παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να ακολουθούν τις σημάνσεις σχετικά με τις παρακάμψεις, σημειώνεται.

Ο Δήμος αναφέρει πως κατανοεί τη δυσκολία και ταλαιπωρία που δύναται να προκληθεί και προσβλέπει στη συνεργασία του κοινού για γρηγορότερη και καλύτερη εκτέλεση των εργασιών προς όφελος των περιοχών, και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό λιγότερη αναστάτωση των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

