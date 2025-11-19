Καταγγέλλει ότι πέθανε ο πατέρας της αβοήθητος στο νοσοκομείο: «Δεν μπήκε κανένας στο δωμάτιο για πολλές ώρες» (ηχητικό)

Σε καταγγελία για κακό χειρισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας που οδήγησε στο θάνατο του πατέρα της, προέβη η Έλενα Πηλίκου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Η κ. Πηλίκου έχασε τον πατέρα της την περασμένη Δευτέρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου είχε μεταβεί με ασθενοφόρο λόγω επίμονων συμπτωμάτων εμετού και κενώσεων. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο πατέρας της, πέρα από γηρατειά δεν υπέφερε από υποκείμενα ή χρόνια νοσήματα.

Ο ασθενής εισήχθη στο Παθολογικό για νοσηλεία με τη διάγνωση της γαστρεντερίτιδας και ενώ τη δεύτερη μέρα φαινόταν καλύτερα, την Τετάρτη το πρωί, βρέθηκε νεκρός στο νοσοκομειακό θάλαμο.

Η κ. Πηλίκου ενημερώθηκε από τους ιατρούς ότι «βρέθηκε παγωμένος στο δωμάτιο του» το πρωί, από «εισρόφηση», λόγω εμετού το βράδυ.

Όπως αναφέρει και η ίδια, φαίνεται πως «δεν μπήκε κανένας στο δωμάτιο για πολλές ώρες». Παράλληλα, επεσήμανε πως δεν υπήρχε καμπανάκι κοντά στο κρεβάτι και ο πατέρας της ενδεχομένως «πάλεψε», ενώ στο κρεβάτι του υπήρχαν εμετοί και αντικείμενα πεσμένα από το κομοδίνο του.

Το πιστοποιητικό θανάτου έγραφε εισρόφηση και ώρα θανάτου, 6:05, ενώ η ίδια ενημερώθηκε στις 6:10 και όπως είπε, «ήταν ήδη παγωμένος» και πιθανότατα να μην τον «έλεγξε κανένας όλο το βράδυ».

Η Ελένη Πηλίκου συμπλήρωσε πως έστειλε επιστολή στον ΟΚΥπΥ και στο Υπουργείο Υγείας, ενώ έκανε λόγο για πιθανό ηλικιακό ρατσισμό.

Ακούστε την παρέμβαση της Έλενας Πηλίκου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: