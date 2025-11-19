Χειμώνας προ των πυλών - Από τη Κυριακή το βράδυ θα νιώσουμε την πτώση της θερμοκρασίας

Η Κύπρος αποχαιρετά τις τελευταίες καλοκαιρινές της ημέρες και μπαίνει σε πλήρη χειμερινή τροχιά. Το Τμήμα Μετεωρολογίας προειδοποιεί ότι από την ερχόμενη Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά και από τη Δευτέρα θα αισθανθούμε καθαρά την αλλαγή στο σκηνικό του καιρου.

Οι μέρες που ακολουθούν θα φέρουν πιο δροσερό καιρό με κυρίως αίθριες συνθήκες, αλλά χωρίς τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων εβδομάδων. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, μέχρι το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, εντούτοις από την Κυριακή, θα μπούμε σε τροχιά... χειμώνα! Το Τμήμα Μετεωρολογίας εκτιμά ότι αυτή η πτώση θα συνεχιστεί σταδιακά και κατά τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής ενώ από την Κυριακή ακολουθεί σταδιακά πτώση. Σύμφωνα με τον λειτουργό του τμήματος Μετεωρολογίας, Παναγιώτη Λίγγη, λόγω κυκλοφορίας φαίνεται ότι από τη Κυριακή θα πέσει ένα με δύο βαθμούς, εντούτοις από τη Δευτέρα ο καιρός θα αλλάξει και η πτώση θα είναι της τάξης των 7 βαθμών σταδιακά μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας! Δηλαδή, όπως είπε, οι ενδείξεις αναφέρουν ότι αρχικά από τη Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα πέσει τέσσερις βαθμούς, και μετέπειτα αναμένεται περαιτέρω την Τρίτη και την Τετάρτη.