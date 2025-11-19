Αιματηρό επεισόδιο στη Πάφο - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει 26χρονος, τι αναφέρει η Αστυνομία

Σε συναγερμό τέθηκαν γύρω στις 18:15 το απόγευμα της Τετάρτης, οι Αρχές στην Πάφο, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στα Κονιά και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός νεαρού Ελληνοκύπριου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεαρός δέχθηκε επίθεση από άλλο πρόσωπο με αιχμηρό αντικείμενο.

Η επίθεση φαίνεται να σημειώθηκε σε ανοιχτό χώρο της περιοχής, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του ως σοβαρή. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το θύμα φέρει τραύματα στον λαιμό.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή και άρχισαν τις πρώτες εξετάσεις για να εντοπίσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του επεισοδίου. Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση, συλλέγοντας μαρτυρίες και τεκμήρια που ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του 58χρονου φαιρόμενου δράστη.

Η επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία, αναφέρει ότι διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε σήμερα, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 18:15 το απόγευμα της Τετάρτης, σε περιοχή στα Κονιά, άντρας ηλικίας 26 ετών δέχθηκε επίθεση από άντρα 58 ετών, με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, για ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη.

Στη σκηνή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας που διενεργούν εξετάσεις, ενώ παράλληλα γίνονται ενέργειες για έκδοση δικαστικού εντάλματος σύλληψης του υπόπτου.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.