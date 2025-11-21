Μια δεύτερη Κύπρος ζει μόνιμα στο εξωτερικό! Που κατοικούν οι περισσότεροι απόδημοι

Μια δεύτερη Κύπρος ζει μόνιμα στο εξωτερικό! Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε στη Βουλή το Υπουργείο Εξωτερικών, τα μέλη της κυπριακής διασποράς ανέρχονται σήμερα στις 760.000 περίπου και κατοικούν, κυρίως, στις ακόλουθες χώρες:

Ηνωμένο Βασίλειο: 350.000 – 450.000 Κύπριοι.

ΗΠΑ: 70.000 – 80.000 Κύπριοι.

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία: 80.000 Κύπριοι.

Ελλάδα: 70.000 Κύπριοι.

Υπόλοιπη Ευρώπη: 5.000 Κύπριοι.

Καναδάς: 35.000 Κύπριοι.

Νότια Αφρική: 35.000 Κύπριοι.

Υπόλοιπες χώρες της Αφρικής: 5.000 Κύπριοι.

Η πιο πάνω ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών προέρχεται από τα θεσμικά όργανα της Κυπριακής Διασποράς.

Με βάση την Απογραφή Πληθυσμού 2021, τα τελικά αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο του 2024, ο συνολικός πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 923.381 άτομα, εκ των οποίων 719.252 άτομα ή ποσοστό 77,9% ήταν Κύπριοι.

Ενίσχυση δεσμών

Κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ενημέρωσε τη Βουλή και για τα μέτρα που δρομολογεί το υπουργείο του για ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια, τα οποία περιλαμβάνονται στο στρατηγικό πλάνο που εκπονήθηκε για την περίοδο 2025 - 2028 και αφορούν:

Εισαγωγή τακτικού διαδικτυακού διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της Κυπριακής Διασποράς.

Αναβάθμιση του ετήσιου παγκόσμιου συνεδρίου αποδήμων Κυπρίων που διοργανώνεται στην Κύπρο.

Ενίσχυση των προξενικών υπηρεσιών που παρέχονται στη διασπορά από τις πρεσβείες της Δημοκρατίας, με χρήση κινητών μονάδων λήψης βιομετρικών στοιχείων και δημιουργία νέων Επίτιμων Προξενείων για να καλύπτονται επαρκώς σε γεωγραφικό φάσμα οι κοινότητες αποδήμων, ιδιαίτερα σε μεγάλα κράτη.

Δημιουργία του e-proxenos για να προσφέρει διαδικτυακά πληροφόρηση προξενικής φύσης στους απόδημους Κύπριους.

Στήριξη της νεολαίας της διασποράς. Προσφέρεται δωρεάν εξ αποστάσεως μάθημα διάρκειας έξι μηνών για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, προωθούνται Μνημόνια Συνεργασίας με διάφορα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κύπρου για να παρέχονται υποτροφίες προς απόδημους και επαναπατρισθέντες, καθώς και ευκαιρίες έμμισθης εργοδότησης περιορισμένης διάρκειας.

Προώθηση της εισαγωγής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης και διαλόγου, κυρίως με τη νεολαία της διασποράς, καθώς και σχεδιασμός και προώθηση ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για άμεση ενημέρωση επί εξελίξεων και θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος.

Να τους στηρίξει η Πολιτεία

Σχολιάζοντας την απάντηση του υπουργού Εξωτερικών στη Βουλή που δόθηκε κατόπιν δικού του ερωτήματος, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, δήλωσε στον «Π» τα εξής: «Υπάρχει και άλλη Κύπρος στο εξωτερικό, με σχεδόν 800.000 συμπατριώτες μας. Οι πολιτικές που ακολουθούμε για να τους επαναπατρίσουμε ή για να κρατήσουν ισχυρούς δεσμούς με την πατρίδα μας δεν είναι αρκετές. Οι Κύπριοι της διασποράς αποτελούν εθνικό πλεονέκτημα και έχουν αποδείξει διαχρονικά την προσήλωσή τους στην Κύπρο. Καθήκον της Πολιτείας είναι να τους στηρίξει ουσιαστικά στη διαδικασία επανένταξης και να διασφαλίσει ότι η επιθυμία επιστροφής στην πατρίδα δεν θα προσκρούσει στη γραφειοκρατία. Με συνεργασία, διαφάνεια και στοχευμένες πολιτικές μπορούμε να μετατρέψουμε την πρόθεση σε πράξη και να επαναφέρουμε στην Κύπρο ανθρώπινο δυναμικό, γνώση και εμπειρία προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας μας».