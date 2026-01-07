Ο συριακός στρατός βομβαρδίζει κουρδικές περιοχές στο Χαλέπι (βίντεο)

Ο συριακός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει τις γειτονιές του Χαλεπίου με κουρδική πλειοψηφία την Τετάρτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας που δόθηκε στους αμάχους να εγκαταλείψουν την περιοχή, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο στρατός είχε κηρύξει τις ελεγχόμενες από τους Κούρδους περιοχές της πόλης ως «κλειστές στρατιωτικές ζώνες» από τις 3.00 μ.μ τοπική ώρα, δημιουργώντας παράλληλα «δύο ασφαλή ανθρωπιστικά περάσματα» μέσω των οποίων χιλιάδες άμαχοι είχαν διαφύγει πριν από την προθεσμία, σύμφωνα με το AFP.

WATCH: Syrian Army's Al-Shaheen Brigades drones target SDF/YPG militia positions in buildings in Aleppo’s Sheikh Maqsoud district. pic.twitter.com/CyM79g2ymW — Clash Report (@clashreport) January 7, 2026