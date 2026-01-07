Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο συριακός στρατός βομβαρδίζει κουρδικές περιοχές στο Χαλέπι (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο στρατός είχε κηρύξει τις ελεγχόμενες από τους Κούρδους περιοχές της πόλης ως «κλειστές στρατιωτικές ζώνες» από τις 3.00 μ.μ τοπική ώρα, δημιουργώντας παράλληλα «δύο ασφαλή ανθρωπιστικά περάσματα» μέσω των οποίων χιλιάδες άμαχοι είχαν διαφύγει πριν από την προθεσμία, σύμφωνα με το AFP.

Ο συριακός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει τις γειτονιές του Χαλεπίου με κουρδική πλειοψηφία την Τετάρτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας που δόθηκε στους αμάχους να εγκαταλείψουν την περιοχή, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

