Θάνατος 78χρονου στη Λάρνακα: Εντοπίστηκε ουσία στο νερό του ψύκτη της κατοικίας

Την ουσία που συνδέεται με τον θάνατο 78χρονου και τη νοσηλεία τεσσάρων ακόμη προσώπων, μετά από κατανάλωση νερού από ψύκτη, εντόπισε το Κρατικό Χημείο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα στα χέρια της Αστυνομίας και θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για την ουσία GBL (γ-βουτυρολακτόνη), με τις Αρχές να επικεντρώνονται πλέον στη διερεύνηση του πώς και υπό ποιες συνθήκες κατέληξε στον ψύκτη, από τον οποίο καταναλώθηκε το νερό.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο Πρακτορείο ότι οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και η λήψη καταθέσεων από πρόσωπα του στενού οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος των επηρεαζόμενων, τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα άτομα που να έχουν καταναλώσει νερό από τον ίδιο ψύκτη, πέραν των τεσσάρων που νοσηλεύονται.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, οι Αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα λεπτή υπόθεση, η οποία θα αξιολογηθεί πλήρως με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα εργαστηριακά ευρήματα.

Τι είναι η ουσία GBL (γ-βουτυρολακτόνη)

Η GBL είναι μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία ως διαλύτης και ενδιάμεσο προϊόν σε χημικές διεργασίες. Ωστόσο, λόγω της ταχείας μετατροπής της σε GHB στον ανθρώπινο οργανισμό, έχει συνδεθεί και με παράνομη χρήση ως ψυχοτρόπος ουσία, καθώς και με περιστατικά όπου αναφέρεται ως το αποκαλούμενο «χάπι του βιασμού», αφού είναι άχρωμη, άοσμη και δύσκολα ανιχνεύσιμη όταν προστεθεί σε ποτά.

Το GHB έγινε ευρύτερα γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του 1990 για τη σύνδεσή του με τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, σύγχυση και απώλεια συνείδησης. Παρά ταύτα, η κύρια χρήση της GBL παραμένει βιομηχανική.

Τέσσερα πρόσωπα συνεχίζουν να νοσηλεύονται

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Ιανουαρίου στη Λάρνακα, όταν 78χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ τέσσερα πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Η κλινική τους εικόνα παρουσιάζει βελτίωση, ενώ ένας εκ των ασθενών, που νοσηλευόταν διασωληνωμένος, έχει αποσωληνωθεί, αν και παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για παρακολούθηση.

Η ανακοίνωση Αστυνομίας για την δηλητηρίαση

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου άντρα ηλικίας 78 ετών, καθώς και τις συνθήκες και αίτια νόσησης της 72χρονης συζύγου του και τριών άλλων οικείων τους προσώπων, ηλικίας 62, 77 και 81 ετών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το βράδυ του Σαββάτου, 03 Ιανουαρίου, ο 78χρονος εντοπίστηκε από τη θυγατέρα του, να βρίσκεται αναίσθητος στην κατοικία του στη Λάρνακα και μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το ίδιο βράδυ, ενημερώθηκε για το θάνατο του 78χρονου η Αστυνομία, που την ίδια ώρα προχώρησε στη διερεύνηση για εξακρίβωση των συνθηκών και αίτιων του θανάτου του.

Νωρίτερα το Σάββατο, τον 78χρονο είχαν επισκεφθεί στην κατοικία του η αδελφή του, ηλικίας 81 ετών, η αδελφότεκνη του, ηλικίας 62 ετών, καθώς και γείτονας του, ηλικίας 77 ετών, για συνάντηση, αφού την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή, 02 Ιανουαρίου, η 72χρονη σύζυγος του 78χρονου, νόσησε και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Κατά τη συνάντηση τους το Σάββατο, αφού ετοίμασαν και κατανάλωσαν καφέ και νερό, χρησιμοποιώντας νερό από ψυγείο νερού στην οικία του 78χρονου, οι τρεις επισκέπτες νόσησαν και φέρονται να έχασαν επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι τρεις τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, να είναι πλέον σταθερή και εκτός κινδύνου.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εξακολουθεί να νοσηλεύεται και η 72χρονη σύζυγος του 78χρονου, με την κατάσταση της υγείας της επίσης να είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, διενεργήθηκε έρευνα στην κατοικία του 78χρονου, από όπου παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων και δείγματα για να τύχουν επιστημονικών, εργαστηριακών εξετάσεων.

Από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ήδη γίνει σε δείγματα που παραλήφθηκαν, έχει ανιχνευθεί η ουσία «γ-Βουτυρολακτόνη» (GBL), η οποία είναι κοινός διαλύτης, που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ως καθαριστικό ή ως διαλυτικό, ενώ στον ανθρώπινο οργανισμό, δρα ως προφάρμακο του GHB (γ-υδροξυβουτηρικό οξύ).

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Με πληροφορίες απο ΚΥΠΕ