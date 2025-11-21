Έτσι σχολιάζει ο Τ/κ Τύπος την πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν: «Θετική αρχή» με πακέτο 10 σημείων και χαμόγελα

Επιμέλεια Γιώτα Χατζηκώστα

Η πρώτη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, κυριαρχεί σήμερα στον τουρκοκυπριακό Τύπο, με τις περισσότερες εφημερίδες να εστιάζουν στο φιλικό κλίμα, την 15λεπτη κατ’ ιδίαν συζήτηση και το πακέτο 10 σημείων που κατέθεσε ο Τ/κ ηγέτης για «δημιουργία ατμόσφαιρας λύσης». Η συντριπτική πλειοψηφία των εφημερίδων έχουν ως κύριο θέμα τη συνάντηση των δύο ηγετών και τις δηλώσεις του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν για το πακέτο 10 σημείων που πρότεινε, όπως και το ότι ήταν φιλική η ατμόσφαιρα.

Η «Αβρούπα» τοποθετεί τη χθεσινή φωτογραφία των ηγετών σε ιστορικό κάδρο, από Μακάριο – Κιουτσιούκ μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν θέσεις χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση. Η «Χαλκίν Σεσί» κάνει λόγο για «ειλικρινή αρχή» και προβάλλει τα 10 σημεία, ενώ υπενθυμίζει την τριμερή με Ολγκίν τον Δεκέμβριο. Η «Κίπρις» και η «Γενί Ντουζέν» παρουσιάζουν αναλυτικά την πρόταση Έρχιουρμαν, τις αναφορές στο Κραν Μοντανά και την ανακοίνωση του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες έχουν δώσει εντολή στους διαπραγματευτές να συνεχίσουν τον διάλογο.

Η «Αβρούπα» (Ευρώπη) με τίτλο «Το ίδιο τραγούδι» δημοσιεύει φωτογραφίες από προηγούμενες συναντήσεις των δύο ηγετών με ΓΓ του ΟΗΕ από την εποχή του Μακαρίου με τον Κιουτσιούκ μέχρι τη χθεσινή φωτογραφία έξω από την οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο. Η εφημερίδα αναφέρει ότι στη χθεσινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν οι δύο ηγέτες δεν μπήκαν σε συζήτηση, αλλά ο καθένας είπε τις απόψεις του και άφησαν τον διάλογο για μετά. Συνοψίζει δε τις δηλώσεις του Τ/κ ηγέτη στο ότι είχαν 15λεπτη συνάντηση τετ α τετ, χαρακτήρισε θετική και εποικοδομητική την συνάντηση, κατέθεσε πακέτο 10 προτάσεων για δημιουργία ατμόσφαιρας λύσης και παρουσίασε τις 4 προϋποθέσεις.

Η «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού) με τίτλο «Ειλικρινής αρχή» παρουσιάζει τα 10 σημεία της πρότασης Έρχιουρμαν και γράφει πως τον Δεκέμβριο οι δύο ηγέτες θα συναντήσουν χωριστά την κ. Ολγκίν και θα γίνει και μια κοινή τριμερή συνάντηση μαζί της. Αλλού γράφει ότι ο «πρωθυπουργός» Ουστέλ είπε ότι θα προχωρήσουν με το «νομοσχέδιο» για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της ασφάλειας που αφορά και τις «δυνάμεις ασφαλείας».

Η «Κίπρις» (Κύπρος) με τίτλο Πακέτο 10 σημείων από τον Έρχιουρμαν» αναφέρει ότι ήταν η πρώτη συνάντηση των Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν και γράφει ότι οι δύο ηγέτες έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να συναντηθούν, ο Τ/κ ηγέτης απάντησε στη δήλωση Χριστοδουλίδη για το Κραν Μοντανά και δημοσιεύει την ανακοίνωση των ΗΕ για τη συνάντηση. Αλλού αναφέρεται σε ομιλία του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ σε φόρουμ για τον resort τουρισμό στην Αντάλεια της Τουρκίας, όπου είπε πως η ε/κ πλευρά προσπαθεί να προβάλλει εμπόδια στον τουρισμό του ψευδοκράτους αλλά αυτό δεν τους σταματά. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η δεύτερη αύξηση στα καύσιμα μέσα σε ούτε ένα μήνα προκάλεσε τις αντιδράσεις ομάδων παραγωγής.

Η «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη) με τίτλο «Πακέτο προτάσεων 10 σημείων» παρουσιάζει τα 10 σημεία, όπως ο κ. Έρχιουρμαν τα έθεσε και γράφει ότι είναι για τη δημιουργία ατμόσφαιρας λύσης, ενώ αναφέρει ότι η συνάντηση ήταν θετική και εποικοδομητική. Δημοσιεύει τη δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη πως εισερχόμαστε σε μια διαδικασία που στοχεύει στην επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά και την αναφορά στην ανακοίνωση του ΟΗΕ ότι οι πλευρές συμφώνησαν να γίνει μια κοινή συνάντηση. Αλλού δημοσιεύει δηλώσεις στην εφημερίδα του προέδρου της συντεχνίας των ακαδημαϊκών στο «πανεπιστήμιο» ανατολικής Μεσογείου πως δεν φτάνει το ποσό που έχει προϋπολογιστεί από το ψευδοκράτος για το «πανεπιστήμιο».

Πληροφορίες από ΚΥΠΕ/ΓΤΠ