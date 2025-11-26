Τούρκος καταζητούμενος έφτασε στην Κερύνεια μέσω πλοιαρίου - Πώς τον συνέλαβαν στα κατεχόμενα (φώτος)

Reuters: Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία βασίζεται σε ρωσικό έγγραφο

Είχε καταδικαστεί σε 300 χρόνια φυλάκιση - Έφτασε στο λιμάνι, αλλά δεν διεκπεραίωσε τις προβλεπόμενες "διαδικασίες ελέγχου".

Άνδρας σε βάρος του οποίου επιδικάστηκε τελεσίδικη ποινή φυλάκισης 300 ετών στην Τουρκία για αδικήματα πλαστογραφίας και απάτης, εισήλθε παράνομα στα κατεχόμενα μέσω θαλάσσιας οδού, γράφει η διαδικτυακή Ahbap.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο καταζητούμενος, Φατίχ Φιντάν έφτασε με πλοίο από την Τουρκία στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερύνειας, χωρίς να διεκπεραιώσει τις προβλεπόμενες "διαδικασίες ελέγχου".

Εντοπίστηκε χθες στην κατεχόμενη Κερύνεια και οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» με την κατηγορία της «παράνομης εισόδου». Το «δικαστήριο» διέταξε την «κράτησή» του για τρεις ημέρες για τις ανάγκες της έρευνας.

Δείτε φωτογραφίες από τη σύλληψή του: 

