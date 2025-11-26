Φλέγεται ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ - Νεκροί, τραυματίες και αρκετοί εγκλωβισμένοι στο κτήριο (βίντεο)

Reuters: Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία βασίζεται σε ρωσικό έγγραφο

Η φωτιά έχει ξεσπάσει στο συγκρότημα Wang Fuk Court που αποτελείται από οκτώ κτίρια και διαθέτει σχεδόν 2.000 διαμερίσματα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε συγκρότημα από ουρανοξύστες στη βόρεια συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη (26/11),  με τις αρχές να κάνουν λόγο για τέσσερις τουλάχιστον νεκρούς, οκτώ τραυματίες και εγκλωβισμένους.

Συγκεκριμένα τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε σκαλωσιές από μπαμπού σε μια πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να υπάρχει άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων.

Πυκνοί γκρίζοι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και με τις υπηρεσίες έκτακτου ανάγκης να δίνουν σκληρή μάχη για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, τουλάχιστον δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ τετράγωνα, παρέχοντας σχεδόν 2.000 οικιστικές μονάδες. Αρκετοί πύργοι γύρω από τον φλεγόμενο πύργο έχουν σκαλωσιές από μπαμπού στο εξωτερικό τους.

Πηγή: cnn.gr

ΠΥΡΚΑΓΙΑΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

