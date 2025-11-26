Φλέγεται ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ - Νεκροί, τραυματίες και αρκετοί εγκλωβισμένοι στο κτήριο (βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε συγκρότημα από ουρανοξύστες στη βόρεια συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη (26/11), με τις αρχές να κάνουν λόγο για τέσσερις τουλάχιστον νεκρούς, οκτώ τραυματίες και εγκλωβισμένους.

Συγκεκριμένα τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε σκαλωσιές από μπαμπού σε μια πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να υπάρχει άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. - local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Πυκνοί γκρίζοι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και με τις υπηρεσίες έκτακτου ανάγκης να δίνουν σκληρή μάχη για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, τουλάχιστον δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ τετράγωνα, παρέχοντας σχεδόν 2.000 οικιστικές μονάδες. Αρκετοί πύργοι γύρω από τον φλεγόμενο πύργο έχουν σκαλωσιές από μπαμπού στο εξωτερικό τους.

