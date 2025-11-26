Skip Wonder Wash - το γρήγορο μόλις έγινε καλύτερο!

Το νέο Skip Wonder Wash έδωσε δυναμικά το παρών ως Premium χορηγός στο Radisson Blu Larnaca International Marathon που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Στο ειδικά διαμορφωμένο branded booth του Skip, εκατοντάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα σειρά απορρυπαντικών ρούχων που έχει ήδη αλλάξει τα δεδομένα στη φροντίδα των ρούχων καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη για σύντομο κύκλο πλύσης ακόμα και 15 λεπτών.

Skip Color Protect , για απόλυτη φροντίδα των ινών και προστασία των χρωμάτων.

, για απόλυτη φροντίδα των ινών και προστασία των χρωμάτων. Skip Anti - Odor , που εξαφανίζει αόρατους λεκέδες και δυσάρεστες οσμές, ιδανικό για τις απαιτήσεις της ενεργής καθημερινότητας.

, που εξαφανίζει αόρατους λεκέδες και δυσάρεστες οσμές, ιδανικό για τις απαιτήσεις της ενεργής καθημερινότητας. Skip Ultra Refresh, που χαρίζει μοναδική φρεσκάδα και υπέροχο άρωμα στα ρούχα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Γενικός Διευθυντής της Unilever Tseriotis, κος. Ανδρέας Παπαμηνάς, πραγματοποίησε την απονομή των βραβείων στους τρεις νικητές του εταιρικού αγώνα 5km. Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Η Unilever, με το νέο Skip Wonder Wash, βρίσκεται δίπλα στον αθλητισμό και σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει το ευ ζην και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι χαρά μας να στηρίζουμε μια τόσο σημαντική διοργάνωση για την Κύπρο».

Με τη συμμετοχή του στο Radisson Blu Larnaca International Marathon, το Skip Wonder Wash επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να βρίσκεται κοντά σε όσους επιλέγουν έναν ενεργό και ισορροπημένο τρόπο ζωής, προσφέροντας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες φροντίδας των ρούχων.