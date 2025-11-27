Αλλάζει ο νόμος μετά τον τραγικό θάνατο της 5μελούς οικογένειας στη Λεμεσό: Υποχρεωτική επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
Οι μελετητές ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανολόγοι μηχανικοί θα είναι υποχρεωμένοι να επιβλέπουν την εγκατάσταση, είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για υφιστάμενη, και να βεβαιώνουν εγγράφως ότι οι εργασίες εκπονήθηκαν με βάση τις μελέτες -Πρόταση στο Υπουργικό από το ΥΠΕΣ για να μην θρηνήσουμε άλλες ζωές.
