Αλλάζει ο νόμος μετά τον τραγικό θάνατο της 5μελούς οικογένειας στη Λεμεσό: Υποχρεωτική επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Οι μελετητές ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανολόγοι μηχανικοί θα είναι υποχρεωμένοι να επιβλέπουν την εγκατάσταση, είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για υφιστάμενη, και να βεβαιώνουν εγγράφως ότι οι εργασίες εκπονήθηκαν με βάση τις μελέτες -Πρόταση στο Υπουργικό από το ΥΠΕΣ για να μην θρηνήσουμε άλλες ζωές.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η Κύπρος συγκλονίστηκε από την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λεμεσό, όπου μια πενταμελής οικογένεια - οι δυο γονείς και τα τρία ανήλικα παιδιά τους - βρήκε τραγικό θάνατο από πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε από την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση της οικίας. Για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα συνεπεία πιθανών ανεπαρκειών, παραλείψεων ή/και αδιαφορίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει στη σημερινή του συνεδρίαση την πρόταση του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, για αυστηριοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τις ηλε...

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΚΥΠΡΟΣΛΕΜΕΣΟΣΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥπουργείο Εσωτερικών

