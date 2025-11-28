Λεμεσός: Ακόμη ένας φορέας για τη θαλάσσια ρύπανση - Στα σκαριά η ΟΕΣΑΡ

Την ίδια ώρα που παρατηρείται ότι μετά από δύο χρόνια η ειδική επιτροπή συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στη θάλασσα της Λεμεσού, η οποία συστάθηκε υπό το Υφυπουργείο Ναυτιλίας μετά από οδηγίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ακόμα δεν έχει δώσει απτά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προχωρά με μέτρα ενίσχυσής της. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δρομολογεί τη λειτουργία της ΟΕΣΑΡ (Ομάδα Εποπτείας και Συντονισμού Αντιμετώπισης της θαλάσσιας Ρύπανσης) στις αρχές του 2026. Πρόκειται για τον φορέα, ο οποίος θα μεριμνά ώστε να υλοποιεί στην καθημερινότητα όσα αποφασίζει η Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με αναφορές στη Βουλή για το θέμα (12 Νοεμβρίου 2025), συνεδριάζει κάθε δύο – τρεις μήνες.

Υπηρεσίες παρακολούθησης ρυπασμένων υδάτων

Προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο νέος φορέας, το Υφυπουργείο έχει προχωρήσει αυτές τις μέρες στην προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξής του. Από τις ζητούμενες υπηρεσίες σκιαγραφούνται και οι τομείς της αποστολής της ΟΕΣΑΡ. Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή υπηρεσιών, κόστους 100.000 Ευρώ για 24 μήνες, από επιστημονικό προσωπικό ειδικοτήτων συναφών με τις δραστηριότητες της ΟΕΣΑΡ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο ανάδοχος θα κληθεί να προσφέρει στην ΟΕΣΑΡ τις εξής υπηρεσίες:

Υπηρεσίες παρακολούθησης ή ελέγχου ρυπασμένων επιφανειακών υδάτων

Στρατηγικός σχεδιασμός διατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Εντοπισμός και παρακολούθηση και αποκατάσταση μόλυνσης

Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων

Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων

Πρόβλημα συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΕΣΑΡ θα κληθεί να δράσει απέναντι από ένα βαρύ πλέγμα πιθανών αιτιών της θαλάσσιας ρύπανσης στη Λεμεσό, για τις οποίες ακόμα οι κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό διαφάνηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση για το θέμα, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής (12 Νοεμβρίου 2025), μετά από εισήγηση της βουλεύτριας ΔΗΣΥ Λεμεσού, Φωτεινής Τσιρίδου. Κατά τη συζήτηση σκιαγραφήθηκε ένα προβληματικό τοπίο αντιμετώπισης του προβλήματος, όπου οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες αιτίες του και δυσκολεύονται να συντονιστούν αποτελεσματικά. Ενδεικτικά, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και ο ΕΟΑ Λεμεσού απέκλεισαν ως κύρια πηγή ρύπανσης τα χερσαία έργα και παρέπεμψαν σε απορρίψεις από πλοία. Από την πλευρά του το Υφυπουργείο Ναυτιλίας εξέφρασε αντίθετη άποψη.

Μεταξύ άλλων, διαφάνηκε η αδυναμία επιτήρησης των σκαφών αναψυχής. Οι ελπίδες εναποτίθενται στην επιστράτευση από την ΟΕΣΑΡ ειδικών drones επιτήρησης, τα οποία, σύμφωνα με τον επιστημονικό σύμβουλο του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Άγγελο Μενελάου, θα μπορούν να εντοπίζουν όσα σκάφη αναψυχής ρυπαίνουν αλλά και να επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο. Όμως για την αξιοποίησή τους θα χρειαστεί περίοδος τουλάχιστον ενός χρόνου, διότι, όπως είπε, υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια, όπως η έγκριση από την Πολιτική Αεροπορία.

Λύματα από 30 οργανισμούς με... άδεια του κράτους

Το πιο ανησυχητικό ζήτημα ήταν η γνωστοποίηση ότι 30 οργανισμοί με αδειοδοτημένους αγωγούς από το Τμήμα Περιβάλλοντος, διοχετεύουν μέσω αποστράγγισης λύματα στη θάλασσα. Μεταξύ αυτών των οργανισμών είναι και ψηλά κτήρια, τα οποία χρησιμοποιούν τους αγωγούς, για να μην πλημμυρίσουν τα υπόγειά τους. Μάλιστα τους τέθηκε ως όρος ο... αυτοέλεγχος της πρόκλησης μόλυνσης, ώστε εάν προκύπτει πρόβλημα να... τους επιβάλλονται πρόστιμα από το κράτος. Από την πλευρά του το Τμήμα Περιβάλλοντος παραδέχτηκε «κενό» και διαβεβαίωσε ότι δρομολογεί αυστηρότερο πλαίσιο.

Δημιουργία πλατφόρμας

Για σκοπούς αποτελεσματικού συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα. Όπως αναφέρθηκε στη Βουλή από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, όλες οι υπηρεσίες θα καταθέτουν στην πλατφόρμα όσα δεδομένα συλλέγουν για περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, ώστε να γίνονται οι δέουσες ενέργειες άμεσα και συντονισμένα.