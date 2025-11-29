Το Υπουργικό ενέκρινε τροποποίηση κανονισμών για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες που προκαλούνται από αδυναμίες της νομοθεσίας, αλλά και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, στην πρόσφατη συνεδρία του, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι, «σκοπός της τροποποίησης των Κανονισμών είναι η ενίσχυση του οικοδομικού ελέγχου, η διασφάλιση της ασφάλειας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων».

Η τροποποίηση αποτέλεσε εισήγηση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και διαμορφώθηκε κατόπιν διαβούλευσης με τα μέλη του Επιμελητηρίου και των αρμόδιων επαγγελματικών συνδέσμων, προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο και η ανάγκη για υποβολή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής μελέτης προωθήθηκε με αφορμή το τραγικό συμβάν του θανάτου πέντε συμπολιτών μας τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς και άλλα ατυχήματα μικρότερης κλίμακας που προκαλούνται απόρροια λαθών στις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, προστίθεται.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι, με τους κανονισμούς εισάγεται η υποχρεωτική επίβλεψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων από τους αρμόδιους μελετητές, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για υποβολή έγγραφης βεβαίωσης προς τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου, ότι η μελέτη έχει εκπονηθεί και ολοκληρωθεί βάσει των όρων της άδειας οικοδομής.

Στους τροποποιητικούς Κανονισμούς ενσωματώθηκαν, μεταξύ άλλων, διευκρινίσεις ότι η απαίτηση για υποβολή ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής μελέτης ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής αφορά νέες οικοδομές ή προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενες οικοδομές σε περιπτώσεις όπου δημιουργείται νέα μονάδα, ή εάν απαιτείται από την αρμόδια Αρχή, αναφέρει το ΥΠΕΣ.

Επιπλέον, προστίθενται πρόνοιες με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τη σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.

Η εν λόγω απόφαση εμπίπτει στον ευρύτερο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει την ασφάλεια των οικοδομών, με στόχο τη θεσμοθέτηση των επιθεωρήσεων, ώστε να αποτρέπονται οι παραλείψεις, που προκαλούν ανεπιθύμητα ατυχήματα, αναφέρεται τέλος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ